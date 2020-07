40 Festnahmen bei Krawallen auf dem Frankfurter Opernplatz

Operplatz als Freiluft-"Partyzone"

In den vergangenen Wochen hatte sich der Opernplatz in Frankfurt zur Freiluft-"Partyzone" entwickelt. An den Wochenenden waren Tausende Menschen zusammengekommen, um auf dem Platz zu feiern. Dabei war die Stimmung meist friedlich.

Die Stadt hatte bereits Anfang Juli wegen eines deutlich erhöhten Müllaufkommens Alarm geschlagen. Bars und Clubs sind zu, immer mehr Leute versammeln sich auf öffentlichen Plätzen wie dem Opernplatz. Erst am Freitag waren in einer Aktion rund 400 zusätzliche Mülltonnen unter anderem am Opernplatz aufgestellt worden, um auf das Problem aufmerksam zu machen.

Ausschreitungen auch in Saarbrücken

Auch in Saarbrücken lief eine nicht angemeldete Feier aus dem Ruder. Aus einer Menge von rund 150 Menschen wurden Polizisten ebenfalls beleidigt und mit Flaschen attackiert. Ein Mann gab an, er habe seinen Geburtstag mit lediglich 50 Menschen feiern wollen. Es kamen aber nach einem Aufruf in den sozialen Medien rund dreimal so viele. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.