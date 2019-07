vor 14 Minuten

40,6 Grad: Bonn bricht deutschen Hitzerekord

Deutschland hat am zweiten Tag in Folge einen Hitzerekord: Am frühen Nachmittag wurden an der Messstation Bonn-Roleber 40,6 Grad gemessen. Das gab der Deutsche Wetterdienst bekannt. Dies sei aber nur ein Zwischenstand mit vorläufigen Messergebnissen.