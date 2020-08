Vier-Tage-Woche: Utopie oder realistisches Modell?

Eine schöne Vorstellung: An drei Tagen in der Woche ausschlafen und alle lästigen Erledigungen auf den Freitag verlegen, um das Wochenende wirklich frei zu haben. In Japan hat Microsoft die Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich mit seinen 2.300 Mitarbeitern getestet. Dem Unternehmen zufolge stieg die Produktivität der Beschäftigten um 40 Prozent.

Linken-Chefin Katja Kipping schwebte bei ihrem Vorstoß eine 30-Stunden-Woche vor. Aber die Stundenzahl um ein Fünftel zu reduzieren wäre den meisten Unternehmen in Deutschland wohl zu radikal. Viele Start-ups bieten ihren Mitarbeitern beispielsweise eine 36-Stunden-Woche an, in der von Montag bis Donnerstag täglich neun bis zehn Stunden gearbeitet wird so wie in der Kanzlei Rose & Partner in München.