38,6 Grad: Heißester Tag des Jahres

Sie waren heute heiß begehrt: Schattige Plätze am Wasser. In ganz Deutschland strömten die Menschen an Seen, Freibäder oder die Strände der Nord-und Ostsee. Kein Wunder, die Temperaturen lag vielerorts deutlich über 30 Grad. Die höchste Temperatur wurde in Rheinland-Pfalz gemessen: 38,6 Grad waren es in Trier - so viel, wie nirgends sonst im bisherigen Jahr.

37,5 Grad in Kahl am Main

Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, wurde der Rekord an der Station Trier-Petrisberg erreicht. Auch Platz zwei ging demnach an die Stadt in Rheinland-Pfalz: Bis zu 38,2 Grad seien es in Trier-Zewen gewesen. Platz drei teilten sich den Angaben nach mit einer Höchsttemperatur von jeweils 37,5 Grad die Wetterstationen in Kahl am Main in Unterfranken sowie am Frankfurter Flughafen.

Zuvor lag der Höchstwert für dieses Jahr bei 38,5 Grad - gemessen am 31. Juli im südbadischen Rheinfelden.

Unwettergefahr in Bayern steigt

In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen in Bayern mit Werten um die 35 Grad zwar hoch, allerdings steigt laut DWD die Unwettergefahr.

Dann dürfte den Meteorologen zufolge teilweise auch die hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr in Franken nachlassen - in weiten Bereichen werde sie aber bleiben. Noch bis zum 31. Oktober gilt in Wäldern ein Rauchverbot. Auch das Parken auf trockenem Gras soll vermieden werden, da sich ein Feuer am heißen Katalysator leichter entzünden kann.

Tausende Ausflügler unterwegs

Das Wetter am Wochenende nutzten Ausflügler: Für das Fränkische Seenland berichtete die Polizei am Sonntag von einem massiven Aufkommen an Urlaubern und Tagesbesuchern. Trotzdem fiel die Bilanz gut aus: Anders als in den Wochen zuvor hielten sich die Ausflügler größtenteils an Park- und Corona-Regeln.