30 Jahre nach der Wende: Deutschland trendet in Großbritannien

Mit gemischten Gefühlen blickt man in Großbritannien auf die Kanzlerin. Mancher macht Merkel dafür mitverantwortlich, dass die EU britischen Sonderwünschen gegenüber oft hart blieb und dass Premier Cameron schließlich den Weg zum Brexit-Referendum einschlug.

Respekt vor deutscher Integrationsleistung

Heute schlägt Merkel oft Bewunderung entgegen für ihre ruhige, aber bestimmte Art, ihr Durchhaltevermögen, ihre Krisenfestigkeit. Es gibt Respekt vor der Integrationsleistung des neuen, größeren Deutschlands – wirtschaftlich und gesellschaftlich. In der Finanzkrise, während des Flüchtlingszustroms– und natürlich in der Corona-Pandemie. Verwundert reiben sich Politik, Wissenschaft und Medien in Großbritannien die Augen, wie es Deutschland schafft, dem Virus so viel besser zu widerstehen. Und wie es dabei ohne radikalen Lockdown auskommt und die ganz große Rezession bisher vermeiden konnte.

Deutsche Konzepte als Vorbild

Wahrgenommen werden hier aber auch Rechtsterrorismus, Coronademos und Rassismus. Mit Sorge, aber ohne sofort – wie früher oft - Vergleiche zur NS-Zeit zu ziehen. In wirtschaftlich und politisch turbulenten Zeiten nimmt man sich deutsche Konzepte zum Vorbild: von Kurzarbeit über Weiterbildung bis zu einer Gesundheitsbehörde wie dem Robert-Koch-Institut. Deutschland trendet in Großbritannien.