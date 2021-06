30 Jahre Mülltrennung: Die deutsche Sammelleidenschaft

Je nach Region und Entsorger fallen die Farben nicht immer gleich aus, aber im Mülltrennungsland Deutschland ist die Papiertonne meist blau, der Verpackungsmüll kommt in die gelbe Tonne/den gelben Sack, Biomüll in die braune Tonne und was sonst noch im Haushalt übrigbleibt, landet in der schwarzen Restmülltonne.

Diese Farbenlehre galt vor 30 Jahren noch nicht, als der damalige Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) die "Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen" in Kraft setzte. Am 12. Juni 1991 im Bundesgesetzblatt. Das war damals bahnbrechend. Deutschland war plötzlich Vorreiter beim "Prinzip Herstellerverantwortung": Unternehmen mussten eine Lizenzgebühr zahlen, damit ihre Verpackungen auch wieder eingesammelt, entsorgt und bestenfalls recycelt werden.

Nicht einfach: Effektive Kreislaufwirtschaft

Der Start des dualen Systems war holprig. Anfangs gab es noch keine entsprechenden Sortier- und Verwertungsanlagen für die Menge an Wertstoffen, die plötzlich getrennt wurden. Außerdem fehlte es an moderner Sortier-Technologie der heutigen Anlagen. So wurde viel Müll einfach nur verbrannt oder illegal ins Ausland abtransportiert. Die vorgeschriebenen Recyling-Quoten waren lange Jahre lächerlich gering.

Mittlerweile organisieren im Dualen System Deutschland (DSD) bundesweit zehn private Anbieter die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und sie müssen damit auch die Recyclingquoten erfüllen, die vom Gesetzgeber – gemäß dem Verpackungsgesetz – vorgeschrieben sind.

Trennungsprimus Papier und Sorgenkind Biomüll

Bei Glas gibt es bereits eine lange Sammeltradition in Deutschland. Erste Container wurden bereits in den 70ern aufgestellt. Aktuell müssen die dualen Systeme mindestens 80 Prozent aller (Einweg-)Glasverpackungen recyceln und das geht nur mit ordentlich getrenntem Glas. Wenn sich zum Beispiel ein braunes Glas zwischen Weißglas befindet, verfärbt sich beim Einschmelzen das gesamte weiße Glas. Deshalb ist auch hier die Trennung so wichtig.

Besonders gut verwerten lässt sich der Papiermüll. Eine Papier-Frischfaser lässt sich derzeit bis zu sieben Mal wiederaufbereiten. Das geht aber nur, wenn beim Recycling der Stoff so sortenrein wie möglich ist. Mittlerweile müssen 85 Prozent aller Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton recycelt werden.

Gerade beim Verpackungsmüll aus dem gelben Sack/der gelben Tonne hat sich mittlerweile viel getan. Mit dem Anfang 2019 neu in Kraft getretenen Verpackungsgesetz sind die Recyclingziele drastisch erhöht worden. Mittlerweile werden mindestens 58,5 Prozent der gemeldeten Kunststoffverpackungen werkstofflich verwertet, also recycelt. Bei anderen Verpackungen, die auch über die gelbe Tonne /gelber Sack gesammelt werden – wie Weißblech oder Aluminium – sind es sogar weit über 80 Prozent. Damit werden inzwischen gute Recyclingquoten erreicht.

Restmülltonne: 40% aller Abfälle werden hier falsch eingeworfen

Die Analyse vom Umweltbundesamt (UBA) hat kürzlich wieder gezeigt: Von den Fehlwürfen in der Restmülltonne, macht Biomüll den größten Anteil aus. Fast 40% aller falsch eingeworfenen Abfälle wären in der braunen Biotonne besser entsorgt gewesen. Das ist deshalb schade, weil daraus zum Beispiel Komposterde gemacht werden kann. Hinzu kommt: Noch gibt’s die Braune Tonne gar nicht überall, obwohl sie seit 2015 für alle Gemeinden in Deutschland gesetzlich verpflichtend ist. Viele Kommunen haben das System erst viel später eingeführt oder sperren sich bis heute gegen die braune Biotonne, wie beispielsweise der Landkreis Altötting.

Ab 2022 werden, gemäß Verpackungsgesetz, die Recyclingquoten für die verschiedenen Wertstoffbereiche noch weiter erhöht.

Unsicherheiten: Was gehört wohin?

Ein sehr großes Problem sind immer noch Fehlwürfe, die die stoffliche Verwertung des gesammelten Abfalls behindern. Fast ein Drittel des Verpackungsmülls aus den privaten Haushalten wird von den Verbrauchern falsch entsorgt. Ähnlich viele Störstoffe, nämlich Plastik, gibt es im Bio- oder Papiermüll. "Und dann gibt es noch die wirklich gefährlichen Fehlwürfe", sagt Axel Subklew von der Kampagne "Mülltrennung wirkt!" der Dualen Systeme in Deutschland, "wie zum Beispiel Akkus oder Batterien, die auf keinen Fall in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack gehören. Werden diese nämlich in der Anlage aufgebrochen und kommen mit Sauerstoff in Berührung, können sie explodieren oder gehen sehr schnell in Flammen auf."

Eine der meist gestellten Verbraucherfragen lautet: "Muss ich meinen Joghurtbecher ausspülen, bevor ich ihn zum Verpackungsmüll gebe?". Die Antwort lautet: "NEIN! Löffelrein reicht!" Grundsätzlich ist es zwar schon so, dass Müll, der sehr stark verdreckt ist, den Recyclingprozess stört und daher oft einfach verbrannt wird, aber das Auskratzen von Verpackungen reicht für den gelben Sack/die gelbe Tonne völlig aus. Ein Auswaschen ist nicht notwendig.

Angeblich biologisch abbaubarer Kunststoff problematisch

Tatsächlich sind sich viele Verbraucher nicht immer sicher, in welche Tonne welcher Verpackungsmüll gehört. Zum Beispiel, dass Getränkekartons für Saft oder Milch in die gelbe Tonne oder den gelben Sack gehören. Oder dass ausgerechnet so genannte "kompostierbare Verpackungen" im Biomüll verboten sind. Diesen Trend sieht man auch beim bayerischen Landesamt für Umwelt kritisch: "Probleme bereitet die Bewerbung angeblich biologisch abbaubarer Kunststoffbeutel für die Biomüll-Entsorgung. Die Leute sind verunsichert und die gesamte Glaubwürdigkeit der jahrelang mühsam erarbeiteten Erfolge, z. B. der Abfallberatung, leidet darunter."

Neue Verpackungen - neue Probleme

Verbraucher, Entsorger und Recycler lieben es einfach. Eine einfache Plastikverpackung ist oft besser als eine komplexe, die aus mehreren Komponenten besteht. Schon ein Joghurtbecher, der sich einfach in Papierbanderole, Kunststoffkorpus und Aluminiumdeckel trennen ließe, überfordert viele und wandert komplett in eine Tonne. "Was nicht recycelt werden kann, ist eben diese Käsepackung, wo irgendeine undefinierte Beschichtung auf dem Papier drauf ist, die ich nicht ohne Weiteres trennen kann", bemängelt Recyclingexperte Axel Fischer von der INGEDE, einem Zusammenschluss führender europäischer Papierhersteller.

"Das wird doch sowieso zusammengeworfen"

Auch wenn immer noch deutscher Plastikmüll beispielsweise in Malaysia landet, stammt dieser mittlerweile nicht mehr von den privaten Haushalten, also nicht mehr aus gelbem Sack/gelber Tonne oder auch den Containern der Wertstoffinseln. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Plastikabfall von Industrie und Gewerbe. Immerhin gelten seit 2021 verschärfte Regelungen für den Export von Kunststoffabfällen aus der EU. Künftig dürfen unsortierte oder verschmutzte Plastikgemische nicht mehr international gehandelt werden.

Was Axel Subklew von der Kampagne "Mülltrennung wirkt!" dagegen nicht mehr hören kann, ist der Mythos, dass am Ende sowieso alle gesammelten Abfälle wieder zusammengeworfen und verbrannt werden: "Richtig ist: Verpackungsabfälle aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack gelangen – getrennt von in der Restmülltonne gesammelten Abfällen – in einen Wertstoffkreislauf und werden zum größten Teil wieder zur Herstellung neuer Produkte verwendet."

Vermeiden kommt noch vor dem Trennen

Was in den letzten 30 Jahren nicht gelungen ist: Mehr Müll zu vermeiden. "Leider hat sich das gesamte Hausmüllaufkommen nur geringfügig von 512 kg auf 489 kg pro Einwohner und Jahr verringert. Die Abfallvermeidung hat nicht den Stellenwert in der Bevölkerung, der ihr nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zukommt", heißt es dazu vom LfU in Augsburg. Deshalb wird es auch spannend, wenn im kommenden Herbst das Umweltbundesamt (UBA) das Müllaufkommen in Deutschland für das Jahr 2019 bekannt gibt.

Diese Analyse kommt immer mit etwas Verzögerung und in den folgenden Jahren muss das Verpackungsgesetz von 2019 dann eben unter Beweis stellen, ob der Grundsatz der Abfallvermeidung auch in der Praxis greift. Der beste Abfall ist immer der, der gar nicht erst entsteht. Das soll durch das Verpackungsgesetz vor allem auch dazu führen, dass Hersteller unnötige Verpackungen vermeiden oder stattdessen wiederverwendbare Verpackungen einsetzen. Einwegverpackungen, wenn nötig, müssen besser wiederzuverwerten sein, dafür können auch höhere Lizenzentgelte für schlecht recycelbare Verpackungen sorgen.