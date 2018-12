30 Jahre Lockerbie: Wer packte den Sprengstoff-Koffer?

Der PanAm-Flug 103 war in London-Heathrow gestartet. Ziel: New York. 25 Minuten später, um 19:03 Uhr, als der Jumbo in den schottischen Luftraum flog, gab es den letzten Funkkontakt.

Brennende Trümmer vom Himmel

Dann stürzten brennende Flugzeugteile auf die schottische Kleinstadt Lockerbie, zerstörten Häuser, Feuer breitete sich aus. Der erste Notruf sprach irrtümlich von einer Gasexplosion. Ein Feuerwehrmann erinnert sich:

"Als wir ankamen, lagen überall Wrackteile. Es stank nach Kerosin. Es brannte lichterloh – es war ein Inferno, schrecklich. Schon nach fünf Minuten wussten wir: Hier können wir nichts mehr tun. Überall lagen Leichen, es gab keine Überlebenden." Feuerwehrmann, der beim Lockerbie-Anschlag im Einsatz war

Hochexplosive Indizien

270 Menschen waren tot, darunter elf Einwohner von Lockerbie. Die Ermittler glaubten erst an einen technischen Defekt der Maschine. Doch an Heiligabend 1988 erklärte der Chef der Ermittlungskommission:

"Die Teile eines Gepäckcontainers zeigen klare Hinweise auf einen hochexplosiven Sprengstoff." Chef der Lockerbie-Ermittlungskommission

Verschlungene Wege eines tödlichen Koffers

Es war ein Terrorakt. Die späteren Untersuchungen identifizierten einen Samsonite-Koffer, in dem sich der Sprengstoff befunden hatte. Er war von keinem der Passagiere an Bord aufgegeben worden. Möglicherweise kam der Koffer aus Malta, wurde in Frankfurt in den PanAm-Zubringer-Flug umgeladen und landete in Heathrow schließlich im Gepäckraum des Jumbos nach New York.

Der verurteilte Attentäter bestritt jede Verantwortung

Ein schottisches Gericht verurteilte 2001 den libyschen Geheimagenten Abdel Basset Ali al-Megrahi zu lebenslanger Haft. 2009 wurde der krebskranke al-Megrahi begnadigt und konnte nach Libyen ausreisen. Er starb im Mai 2012 und bestritt bis zuletzt jede Verantwortung für das Attentat.

Geld aus Tripolis - aber kein Schuldeingeständnis

Die libysche Regierung zahlte mehr als zwei Milliarden Dollar Entschädigung an die Hinterbliebenen der Lockerbie-Opfer. Im Gegenzug hoben die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen die Handelssanktionen gegen das Land auf. Die Zahlung war also mehr ein Deal als ein Schuldeingeständnis Gaddafis.

Deutsche Behörden fanden andere Spuren

Denn es könnte auch ganz anders gewesen sein. Es gibt Spuren, die in den Iran führen. Und in Deutschland fanden BKA, BND und Verfassungsschutz Hinweise darauf, dass die Täter aus der Front zur Befreiung Palästinas gekommen seien.

Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen

Die schottischen Behörden haben jedenfalls bis heute die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Al-Megrahis früherer Anwalt Aamer Anwer, der auch zahlreiche Hinterbliebene der Opfer vertritt, strebt weiter die Wiederaufnahme des Verfahrens an und macht gleichzeitig Briten und Amerikanern schwere Vorwürfe:

"Lockerbie ist immer noch der schwerste Terroranschlag in Großbritannien. Eine Änderung des Urteils würde bedeuten, dass die britische und die amerikanische Regierung 30 Jahre lang einer monumentalen Lüge aufgesessen sind und den Falschen inhaftiert hatten. Deshalb versuchen die Geheimdienste so verzweifelt, die Wahrheit zu vertuschen." Aamer Anwer, Rechtsanwalt

Schärfere Kontrollen als Lektion

Klar sind die Konsequenzen für die Flugpassagiere: Seit dem Lockerbie-Anschlag dürfen Flugzeuge keine unbegleiteten Gepäckstücke mehr an Bord nehmen. Die bis dahin laxen Sicherheitskontrollen sind deutlich schärfer geworden.