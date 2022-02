3,65 Meter über Null: Nächtliche Sturmflut in Hamburg erwartet

Die Hamburger Polizei verbreitete am späten Abend eine Warnung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Demnach soll es in der Nacht auf Dienstag beziehungsweise am Dienstagmorgen zu einer Sturmflut kommen. Der Hochwasserscheitel wird am Dienstagfrüh gegen 04:08 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von 3,40 bis 3,90 Metern über Normalhöhennull erwartet. Das ist ein Pegel, der 1,25 Meter bis 1,75 Meter über dem Pegel eines mittleren Hochwassers liegt.

Warnung der Polizei

Die Polizei ruft dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden und sich über die Medien zu informieren. Wörtlich heißt es in der Warnung: "Verlassen Sie tiefer gelegene Gebiete, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und in elbnahen Gebieten! Bringen Sie Ihre Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete! Sichern Sie tiefer gelegene Gebäude vor dem Hochwasser!"

Schäden durch Sturm

Erst am Wochenende hatte Sturmtief Nadja eine Sturmflut nach Norddeutschland gebracht. Autos standen unter Wasser, Bäume stürzten um, Fährverbindungen wurden eingestellt, Dünen und Badestrände ins Meer gespült, Züge verspäteten sich. Nach Schätzung von Experten hat der Sturm in Deutschland am Wochenende versicherte Schäden in Höhe von etwa 150 Millionen Euro angerichtet.

Südliches Schwaben und Oberbayern: Warnung vor Schnee und Glätte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet auch auch im weiteren Verlauf der Woche Niederschläge und teils stürmische Winde. Vor allem in den südlichen und östlichen Mittelgebirgen kommen 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, in den Alpen nach und nach bis zu einem Meter dazu. Damit steigt die Lawinengefahr in den Bergen deutlich. In tieferen Lagen besteht vor allem nachts die Gefahr von Glätte durch überfrierende Nässe. Im südlichen Oberbayern und Schwaben gilt ab sofort bis Donnerstagfrüh eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall.