Das Ende der "Wurschtigkeit"? 2G statt 3G in Österreich

Kaum sind die neuen Corona-Regeln in Österreich in Kraft, schon zeigen sie Wirkung: Zehntausende standen am Wochenende Schlange für die Impfung. Denn ab jetzt gelten in dem Nachbarland strengere Regeln für Ungeimpfte.