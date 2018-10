2CV: Die "Ente" wird 70

Es gab den 2CV als Limousine, Lieferwagen, in einer Sahara-Ausführung sowie als Allrad und er wurde Vorbild für zukünftige Citroën-Modelle. Unvergessen sein filmischer Auftritt mit Louis de Funes in "Der Gendarm von Saint Tropez", in einer Verfolgungsjagd mit einer Nonne am Steuer der Ente.

Minimalistisch, für zwei Bauern, ein Weinfass und Kartoffeln

Angeblich ließ Citroën-Direktor Piere-Jules Boulanger 1934 ein Auto von seinen Konstrukteuren entwerfen, dass folgende Ansprüche erfüllen sollte: Ein minimalistisches Auto für zwei Bauern mit Gummistiefeln, einen Zentner Kartoffeln und ein Fässchen Wein. Dabei sollte das Auto mindestens 60 Stundenkilometer schnell sein und nur drei Liter Benzin verbrauchen. Vor allem jedoch sollte es ein Kriterium erfüllen: Eine gute Federung für holprige Feldwege. Und so wurde die Ente erschaffen.

Über zehn Jahre Entwicklung

Unter dem Namen TPV, toute petite voiture, sehr kleines Auto, begannen die Ingenieure an einen wassergekühlten Prototypen zu basteln. Ein Auto, dass dank seiner Aluminiumaußenhülle nur 380 Kilo wog. Der Bezug der Sitze war aus Segeltuch und der Scheibenwischer wurde am Anfang über die ankuppelbare Tachowelle betrieben. Am 7. Oktober 1948 stellte Citroën in Paris ein überarbeitetes Modell vor und eine Zeitung titelte: "Eine Konservendose, Modell freies Campen für vier Sardinen".

Studentenauto, Sondermodell, Kult

Die kleine Ente war ein billiges Auto, denn es hatte wenig Hubraum und überzeugte mit niedrigen Unterhaltskosten. Damit war es wie geschaffen für Studenten in Deutschland, vor allem, weil damit auch ein Kontrapunkt zur spießigen Gesellschaft gesetzt werden konnte. Das Sondermodell "Charleston" schaffte es mit Scheibenbremsen und in schwarz-gelber Außenfarbe in die Herzen der Autofahrer.

Vor 30 Jahren kam das Ende der Ente

Die Diskussion über Abgaswerte führten zum 2CV-Modell "I fly bleifrei". Ganz in grün und mit entsprechenden Aufklebern. Danach folgte noch die Sausss-Ente mit dem "Ente mit Helm“-Aufdruck und dann war es aus. Im Februar 1988 wurde die Produktion im Citroën-Werk Levallois eingestellt, 1990 folgte das Werk im portugiesischem Mangualde. Und doch wurde die kleine Ente 2002 zum "Auto des 20. Jahrhunderts“ gewählt und bekam dafür auch noch eine Sonderbriefmarke zum Gedenken.

Was für ein hässlich schönes Auto

Der Spitzname "Ente" stammt eigentlich aus den Niederlanden, denn dort wurde der kleine Flitzer "de lelijke eend", hässliches Entlein, genannt. Die Engländer nannten den 2CV "ugly duckling". Im Jahr 2013 gab es noch über 12.000 Entlein im deutschen Straßenverkehr.