27 Menschen sterben bei Überfahrt über den Ärmelkanal

Gefährliche Überfahrt

Die Zahl der Migranten, die den Ärmelkanal in kleinen Booten überqueren, ist in diesem Jahr stark gestiegen - trotz der Risiken, die sich mit dem Herbstwetter noch verschärfen. Mehr als 25.700 Menschen haben sich in diesem Jahr in kleinen Booten auf die gefährliche Reise begeben - dreimal so viele wie im gesamten Jahr 2020. Unter jenen, die nach Nordfrankreich in der Hoffnung auf eine günstige Gelegenheit für die Überfahrt nach Großbritannien gekommen sind, finden sich Berichten zufolge viele Menschen aus Afghanistan, dem Irak, Eritrea und dem Sudan.

Ärmelkanal wird "zu einem Friedhof"

Amnesty International forderte unterdessen die Schaffung sicherer Routen für die Asylsuchenden. "Wie viele Male müssen wir erleben, wie Menschen ihr Leben beim Versuch verlieren, in Sicherheit im Vereinigten Königreich zu gelangen, weil es so kläglich an sicheren Wegen dafür mangelt?", fragte Tom Davies, britischer Kampagnenmanager für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten bei der Menschenrechtsorganisation. Pierre Roques von der Hilfsorganisation L'Auberge des Migrants beklagte: "Der Ärmelkanal wird allmählich zu einem Friedhof, so wie das Mittelmeer."