25. Todestag von Lady Di: Von der Ikone zur historischen Figur

Es war der letzte Sonntag im August 1997, als Prinzessin Diana bei einem Autounfall zusammen mit ihrem damaligen Freund Dodi Fayed auf der Flucht vor Paparazzi in Paris ums Leben kam. Sie starb im Alter von 36 Jahren. Heute, 25 Jahre danach, hat Lady Di noch immer Fans, die sich an besonderen Gedenktagen auch vor dem Kensington Palast treffen.

"Die Prinzessin der Herzen"

Wie zu ihrem 61. Geburtstag im Juli, als etwa Patrick aus Belfast ein großes Plakat am Palastzaun befestigt hatte. Bedruckt mit Rosenmuster und Fotos von Diana: "Wir sind Diana- Superfans und die Liebe zu Diana hat uns zusammengeführt. Ich war noch sehr jung als sie starb, aber ich weiß wieviel Gutes sie getan hat, sie war wirklich die Prinzessin der Herzen." Sie habe allen geholfen, denen es nicht so gut ging und so viele wohltätige Zwecke unterstützt, schwärmt Patrick. "Sie war so elegant und anmutig, eine wirklich bemerkenswerte Frau."

Auch 25 Jahre nach ihrem tragischen Tod geben die englischen Klatschmagazine zum Jahrestag Sondereditionen über Diana heraus, im "Hello Magazin"-Online-Shop können modebewusste Fans Kapuzenpullis mit Diana-Motiv bestellen und es gibt Gedenkmünzen.

Der Wirbel um Di nimmt ab

Grundsätzlich aber spürt Königshaus-Berichterstatter Robert Jobson, der Diana noch persönlich kannte und mehrere Bücher über die Royals geschrieben hat, dass der Wirbel um ihre Person abnimmt: "Es ist nichts Offizielles geplant." Zum 20. Todestag habe es eine Fernseh-Dokumentation gegeben, die ihre Söhne William und Harry gemacht hatten, zum 10. Todestag noch einen Gedenkgottesdienst. "Aber jetzt werden Fans wohl nur noch Blumen vor dem Kensington Palast niederlegen. Ich denke sie ist inzwischen von einer Ikone zu einer historischen Figur geworden, für die man Denkmäler errichtet, wie etwa die Statue im Garten des Kensington Palastes. Sie ist jetzt Teil der Geschichte und kann hoffentlich in Frieden ruhen."

Diana ist auf einer kleinen Insel im Park von Althorp House in Northamptonshire beerdigt, wo sie aufgewachsen ist. Neben dem Teich wurde ein tempelartiges Gebäude als Denkmal hergerichtet. Zwei Monate jeden Sommer ist das Anwesen geöffnet und Neugierige und Diana-Fans können um den Teich flanieren: "Es ist sehr respektvoll und ich denke Diana wäre sehr froh darüber. Ich fühle mich hier wohl, weil es so unaufdringlich ist", erklärt eine Besucherin. "Sie hat jetzt ihren Frieden. Gut zu wissen, dass keiner zu ihr auf die Insel kann, man kann nur rübergucken."

Das Verhältnis zwischen Presse und Königshaus hat sich verändert

Ganz in Frieden ruhen kann Diana aber vielleicht doch noch nicht, denn eine umstrittene Doku beim Fernsehsender Channel 4 breitet zum Jahrestag noch einmal alle Verschwörungstheorien rund um den Unfall in Paris aus. Mehrere Gerichtsverfahren waren vor Jahren zu dem Ergebnis gekommen, es habe sich um fahrlässige Tötung gehandelt, ausgelöst durch den bei dem Unfall getöteten, angetrunkenen Fahrer des Unglücksautos und die verfolgenden Paparazzi.

Schien es 1997 keine Grenzen für die Boulevardblätter zu geben, die mit Schnappschüssen von Diana bei den Lesern Rekordauflagen erzielen konnten, so hat sich das Verhältnis inzwischen sehr verändert, meint Jobson. Zwar sei bei Diana über die Stränge geschlagen worden, aber inzwischen passiere zu wenig: "Das Verhältnis zwischen den Medien und dem Königshaus ist viel zahmer geworden. Aus meiner Sicht sogar zu kontrolliert. Die Medien lassen sich vom Palast "managen", haben ihren Biss verloren. Die Presse müsste viel aktiver sein, so wie früher."