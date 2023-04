25 Jahre Karfreitagsabkommen: Biden besucht Nordirland

US-Präsident Joe Biden ist zu Feierlichkeiten rund um das 1998 geschlossene Karfreitagsabkommen nach Nordirland gereist. Am späten Dienstagabend landeten Biden und seine Delegation in Belfast, der Hauptstadt des Landesteils des Vereinigten Königreichs. Am Mittwoch wollte der US-Präsident mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak zusammenkommen, zudem wollte sich Biden mit Vorsitzenden der wichtigsten nordirischen Parteien treffen und am Nachmittag in der Ulster University in Belfast eine Rede halten.

Der mitgereiste Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, sagte vor Reportern, dass Biden mit mindestens zwei Botschaften gekommen sei: Er wolle Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen des Karfreitagsabkommens übermitteln, das "beispiellosen Frieden und Wohlstand gebracht" habe. Und er wolle daran anknüpfend darüber sprechen, wie wichtig es sei, an einer Handels- und Wirtschaftspolitik zu arbeiten, die allen zugute komme, darunter den USA.

Politischer Stillstand in Nordirland

Das Karfreitagsabkommen setzte der Gewalt zwischen überwiegend irischen Befürwortern einer Vereinigung der beiden Teile Irlands und mehrheitlich protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien sowie britischen Streitkräften ein Ende. Über Jahrzehnte hinweg waren Tausende Menschen bei den Auseinandersetzungen getötet worden.

Trotz aller Errungenschaften durch das Karfreitagsabkommen herrscht jedoch politischer Stillstand in Nordirland. Hintergrund sind die Nachwehen des Brexits, der den britischen Landesteil handelspolitisch in eine verzwickte Lage zwischen dem Rest des Königreichs und der zur EU gehörenden Republik Irland gebracht hat.

DUP aus Protest aus Regierung ausgetreten

Zwar einigten sich London und Brüssel im Februar im Rahmen der Windsor-Vereinbarung auf eine Lösung des Streits. Doch der unionistischen Partei DUP geht dieses Abkommen nicht weit genug. Aus Protest gegen den Handelszwist nach dem Brexit war sie schon im vergangenen Jahr aus der Regierung ausgetreten, die gemäß dem Karteifreitagabkommen auf dem Prinzip der Machtteilung zwischen Unionisten und Republikanern beruht. Die DUP blieb aber auch nach der Windsor-Vereinbarung hart und lehnte eine Rückkehr ins Regierungsbündnis ab; das nordirische Regionalparlament tagt auch nicht.

Bidens Priorität: "Frieden erhalten"

Vor seiner Abreise nach Belfast erklärte Biden am Dienstag, eine Priorität seines Nordirland-Besuchs werde es sein, "den Frieden zu erhalten". Konkrete Impulse für eine Lösung der politischen Krise durch seine Visite erwarten Beobachter allerdings nicht. Nach seiner Rede an der Ulster University wird der US-Präsident, der mit Stolz auf seine irischen Wurzeln verweist, nach Irland weiterreisen.