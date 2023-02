Über 21.000 Erdbeben-Tote: Versorgung der Überlebenden schwierig

Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet entdecken Helfer noch immer Überlebende unter eingestürzten Häusern. Trotz der eisigen Kälte in der Katastrophenregion hörten die Einsatzteams immer wieder die Stimmen Verschütteter, die verzweifelt auf Hilfe warteten, berichtete eine Reporterin des staatlichen Fernsehsenders TRT World. "Wir machen weiter, bis wir sicher sind, dass es keine Überlebenden mehr gibt", zitierte sie einen Sprecher der Einsatzkräfte.

Menschen nach über 100 Stunden gerettet

Und tatsächlich berichten türkischen Medien immer noch von Überlebensgeschichten: So wurde zum Beispiel im Bezirk Samandag in der Provinz Hatay in zehn Monate altes Baby und seine Mutter aus den Trümmern gerettet. In der Provinz Kahramanmaras wurde laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu nach 89 Stunden die fünfjährige Mina lebend aus dem Schutt geborgen. In der Provinz Hatay schaffte es die zweijährige Fatima nach 88 Stunden unter Trümmern mithilfe ihrer Retter ins Freie.

In Gaziantep fanden Helfer den 17-jährigen Adnan nach 94 Stunden lebend. Er sagte anschließend, er habe seinen Urin getrunken, um nicht zu verdursten. Eine Retterin, die nur ihren Vornamen Yasemin nannte, umarmte Adnan und sagte ihm, sie habe einen Sohn, der genau wie er sei. "Ich schwöre dir, ich habe seit vier Tagen nicht geschlafen. Ich habe versucht, dich da rauszubekommen." In Hatay retteten Helfer zudem einen Mann nach 101 Stunden unter Trümmern. Die Rettungskräfte benötigten zehn Stunden, um ihn unter einem Betonblock zu befreien, wie der Sender CNN Türk berichtete. Nach so langer Zeit noch lebende Verschüttete zu bergen, gleicht aber nahezu einem Wunder. Nur in seltenen Fällen überlebt ein Mensch mehr als drei Tage ohne Wasser, zumal bei eisigen Temperaturen.

Erdogan: "Katastrophe des Jahrhunderts"

Die Zahl der Toten in beiden Ländern steigt aber rasant weiter, bis zum frühen Freitagmorgen auf insgesamt 21.000 Opfer. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad wurden in der Türkei inzwischen mehr als 18.300 Tote geborgen. Es werden noch Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Opfer unter den Trümmern vermutet. Mehr als 74.000 Menschen seien nach bisherigem Kenntnisstand verletzt worden. "Es gibt hier keine Familie, die nicht betroffen ist", sagte ein Mann, der in Kahramanmaras dabei half, Gräber auszuheben. Viele Überlebende sind obdachlos oder sind in Zelten untergebracht. Mehr als 121.000 Einsatzkräfte sind Berichten zufolge an den Rettungs- und Hilfseinsätzen beteiligt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von "der Katastrophe des Jahrhunderts". Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay dankte allen Helfern. 75 Länder weltweit hätten Teams entsandt, sagte der Vizepräsident. Mehr als 8.000 Verschüttete wurden bislang gerettet.

Alleine 3.000 Tote in Syrien - Warten auf Hilfe

Aus Syrien meldeten die Behörden und die von der Opposition in den Rebellengebieten im Nordwesten betriebene Zivilschutzorganisation "Weißhelme" zuletzt mehr als 3.000 Tote. In den Rebellengebieten ist die Lage für die Retter noch deutlich schwieriger als in der Türkei, da ihnen oft schweres Gerät fehlt. Verzweifelte Helfer versuchen, schwere Betonteile und Steine mit bloßen Händen und Hammern zu beseitigen. Es ist derzeit nur ein Grenzübergang für Hilfslieferungen geöffnet, bisher kam aber kaum etwas bei den notleidenden Menschen an.

Der einzige Grenzübergang Bab al-Hawa war schon vor dem Erdbeben eine wichtige Lebensader für rund 4,5 Millionen Menschen im Nordwesten des Landes, die nicht von der syrischen Regierung kontrolliert werden. 90 Prozent der Bevölkerung waren dort bereits vor der Katastrophe nach UN-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen. In der Region leben Millionen Menschen, die durch Kämpfe in Syrien vertrieben wurden. "Die Menschen sind mit einem Alptraum nach dem anderen konfrontiert", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

"Die Welt hat uns wie immer aufgegeben"

"Was soll man sagen. Die Welt hat uns wie immer aufgegeben. Wir haben alles verloren", sagte ein Anwohner aus der Kleinstadt Dschindiris der dpa am Telefon. Rund 20 Mitglieder seiner Familie seien noch verschüttet. "Am ersten Tag haben wir ihre Stimmen unter den Trümmern gehört, aber dann ließen sie langsam nach. Die Lage ist aussichtslos."

Die Bundesregierung arbeitet nach eigenen Angaben mit daran, die Versorgung der Menschen im schwer erreichbaren Nordsyrien zu verbessern. Das Problem sei, dass die Regierung und ihre Truppen zuletzt keine humanitäre Hilfe in das vom Bürgerkrieg zerrüttete Land gelassen hätten, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im WDR-Radio.

Schwierige Lage für Hilfsorganisationen

Hilfe brauchen auch die Menschen in Syrien, die in Gegenden leben, die unter der Kontrolle Assads stehen. "Wir stehen vor einer Katastrophe, die schlimmer ist als die Tage des Krieges", sagte eine Frau namens Suad der Deutschen Presse-Agentur. "Viele unserer Nachbarn und Verwandten sind bei dem Erdbeben gestorben." Ihre Familie habe mehrere Häuser besessen, die nun alle unbewohnbar seien. Sie wisse nicht, wo sie nun auf Dauer wohnen solle. Die Notunterkünfte der Stadt seien überfüllt.

Hilfsorganisationen müssen aber viele Bedingungen erfüllen, um nicht gegen Sanktionen der USA und EU zu verstoßen und Strafen zu riskieren. Es sei ein "Eiertanz", sagt der Leiter einer deutschen Hilfsorganisation, die in Syrien arbeitet. Die Sanktionen wurden gegen die Assad-Regierung verhängt, um sie unter Druck zu setzen und ihre Geldströme auszutrocknen.

Wer zum Beispiel Räume mieten, Transport organisieren oder Ausrüstung kaufen will, riskiert einen solchen Verstoß. Einfach deshalb, weil indirekt jemand profitiert, der Verbindungen zur Regierung hat. Telefonanbieter, Versicherungen, Banken, Treibstoff - überall lauerten Risiken, sagt Bahia Zrikem vom Norwegischen Flüchtlingsrat (NRC), der in ganz Syrien Hilfe leistet. "Es verzögert alles, was wir tun", sagt sie.

Assad übergeht Menschen in ehemaligen Rebellengebieten

Immer wieder wurde auch dokumentiert, wie die Assad-Regierung Hilfsgüter als Machtmittel einsetzt: Als loyal empfundene Gegenden wurden versorgt und Wohngebiete, die einst die Rebellen beherrschten, übergangen. Essenskörbe würden an Militäreinheiten verteilt. Die Zentralbank verdiene durch verzerrte Wechselkurse außerdem kräftig mit, wenn Hilfswerke etwa US-Dollar in Pfund tauschten, um in Syrien zu arbeiten, schreibt die Denkfabrik CSIS.

Nothilfen aus den USA für Syrien

Das US-Finanzministerium machte unterdessen den Weg für Nothilfen für das Erdbebengebiet in Syrien frei, die eigentlich durch die bestehenden Sanktionen gegen das Land blockiert wären. Dazu sei eine Sondergenehmigung erteilt worden, gab Vize-Finanzminister Wally Adeyemo bekannt. US-Amerikanische Sanktionen in Syrien würden lebensrettenden Hilfsbemühungen für das syrische Volk nicht im Wege stehen.

Zwar sehe das Rahmenwerk der US-Strafmaßnahmen bereits Ausnahmen für humanitäre Zwecke vor, doch habe das Finanzministerium eine pauschale Generallizenz erteilt, damit jene, die Hilfe leisteten, sich auf das konzentrieren könnten, was am nötigsten sei: Leben retten und den Wiederaufbau, betonte Adeyemo. Die Genehmigung gilt für sechs Monate.

Flaggen in Berlin und Bonn auf Halbmast

Wegen der Katastrophe sollen die Flaggen an den obersten Bundesbehörden in Berlin und Bonn am Freitag auf Halbmast hängen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ordnete die Trauerbeflaggung an. Die Europäische Union sprach den Menschen in der Türkei und Syrien ihr Beileid aus und stellte weitere Hilfe in Aussicht. "Unsere Gedanken sind bei den Familien, die ihre Geliebten verloren haben, und bei denjenigen, die immer noch auf Neuigkeiten warten", hieß es in einem von EU-Ratschef Charles Michel veröffentlichten Brief an den türkischen Präsidenten. Das Schreiben war beim EU-Gipfel in Brüssel von allen 27 Staats- und Regierungschefs unterschrieben worden. Aus den 27 EU-Staaten sind nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Brüssel bereits mehr als 1.600 Helfer in die Erdbebengebiete in der Türkei gereist.

Weltbank verspricht Türkei 1,78 Milliarden US-Dollar

Die Weltbank kündigte an, der Türkei Unterstützung in Höhe von 1,78 Milliarden US-Dollar (1,65 Milliarden Euro) zur Verfügung zu stellen. Damit sollen die Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen vorangetrieben werden, wie die Weltbank in Washington erklärte. Es sei zudem eine rasche Schadensbewertung eingeleitet worden, um das Ausmaß der Katastrophe abzuschätzen und vorrangige Bereiche für die Unterstützung des Wiederaufbaus zu ermitteln.

Wie können Obdachlose zu Verwandten nach Deutschland?

Unterdessen mehren sich in den sozialen Medien Stimmen von Türken oder türkischstämmigen Menschen im Ausland, die gerne ihre obdachlosen Freunde und Verwandten aus dem Erdbebengebiet holen wollen. "Meine Frau stammt aus Gaziantep. Menschen dort haben alles verloren. Viele sind gestorben. Die, die das Glück haben zu leben, leben bei Minusgraden auf der Straße. Ich bitte den @Bundeskanzler eine Möglichkeit zu schaffen, diesen Menschen den Zugang nach Deutschland zu ermöglichen", schrieb zum Beispiel der Berliner SPD-Politiker Orkan Özdemir auf Twitter. Türken müssen für die Einreise nach Deutschland ein Visum beantragen, viele von der Naturkatastrophe betroffene haben aber gar nicht die Möglichkeit dazu.