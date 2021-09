20 Jahre nach 09/11: Das Sterben geht weiter

Inzwischen sind an den Spätfolgen der Anschläge vom 11. September bereits fast so viele Menschen gestorben wie bei den Anschlägen selbst. Vor allem Ersthelfer, aber auch Anwohner in der Nähe des World Trade Centers haben in den Tag und Wochen danach große Mengen giftigen Staub eingeatmet. Viele von ihnen sind an Krebs erkrankt.

Wolken von giftigen Dämpfen an Ground Zero

Viele der rund 100.000 Helfer leiden noch immer an den psychischen Folgen ihrer damaligen Erlebnisse, aber sie leiden auch und unter dem, was sie eingeatmet haben, sagt der Mediziner Michael Crane. Sie seien praktisch ohne Schutzausrüstung in die Trümmer gegangen. Jedes Mal, wenn sie etwas hochgehoben haben, war darunter Feuer, sagt er. Ihnen seien Wolken mit hochgiftigem Dämpfen buchstäblich ins Gesicht geschlagen.

68 Krebsarten durch Anschlag auf World Trade Center

Eine Million Tonnen Schutt und Staub lagen damals in der Luft und auf den Straßen herum. Dabei wohl jede Menge Asbest, Glasfasern, Dioxine, Blei oder Schwefelsäure – die genaue Mischung kennt niemand. Die Betroffenen litten zu Anfang unter Husten, Atemnot und Schmerzen in der Brust. Dazu kamen schwere psychische Erkrankungen. Aber inzwischen werden auch 68 verschiedene Krebs-Arten auf die 9/11-Gifte zurückgeführt, sagt Mediziner Crane. Es sei ein brennender Cocktail unterschiedlichster Gifte gewesen.

Annähernd 3.000 Tote seit 09/11

Crane ist stellvertretender Direktor des "Word Trade Center Programs". Darin werden rund 80.000 chronisch Kranke, die in den Tagen und Wochen nach den Anschlägen am Ground Zero gearbeitet haben, medizinisch betreut und engmaschig untersucht: Das heißt, diese Menschen werden bis zum Ende ihres Lebens Symptome haben, so Crane. Viele könne das Programm helfen, aber es stürben auch viele.

Nach Schätzungen sind inzwischen fast so viele Menschen an den Spätfolgen gestorben, wie durch die Anschläge selbst. Der Ersthelfer John Feal erzählt, dass er schon 187 Beerdigungen besucht habe. Er gibt der Regierung die Schuld daran, dass seit 09/11 so viele Menschen gestorben sind.

Wutausbruch von Journalist im Kongress wirkt

Er selbst musste lange kämpfen, um überhaupt als Opfer anerkannt zu werden. Danach gründete er eine Stiftung für betroffene Ersthelfer und machte in Washington Druck, damit der 09/11-Hilfsfonds weiter mit Geld ausgestattet wird.

Ein Kampf, dem sich auch Jon Stewart, der Ex-Moderator der Daily Show anschloss. Legendär: Sein Wutausbruch 2019 vor dem US-Kongress: "Ihr ignoriert die Menschen. Eure Gleichgültigkeit nimmt ihnen das wertvollste, das sie noch haben: Zeit. Sie haben ihren Job gemacht mit Mut, Würde und Bescheidenheit. Und jetzt macht Euren Job!"

Entschädigungen bis 2092 abgesichert

Die Abgeordneten taten es. Der Entschädigungsfonds und auch das medizinische Programm sind jetzt bis 2092 finanziell abgesichert. Und das, sagt dessen stellvertretender Direktor Crane, sei auch dringend notwendig. Denn das Leiden geht auch 20 Jahre nach dem 11. September 2001 weiter. Es werde nie der Punkt kommen, an dem man sagen könne, dass niemand mehr krank wird.