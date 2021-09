20 Jahre Krieg gegen den Terror – Was bleibt?

Der 11. September war für viele Menschen ein einschneidendes Erlebnis. Der US-Amerikaner Jeff Montrose war damals in der Armee und auf einem Manöver. Für ihn war in dem Moment klar, "dass es zu einem Krieg in Afghanistan kommen wird". Er wurde später in den Irak geschickt, als stellvertretender Kompanieführer.

"Die Welt wird nicht die gleiche sein"

Die Afghanin Mitra Hashemi war damals sechs Jahre alt, als die beiden Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers stürzten. Sie saß mit ihrer Familie am Küchentisch und verfolgte in Dauerschleife die Ereignisse. Sie erinnert sich: "Mein Onkel hat gesagt: 'Die Welt wird nicht die gleiche sein.'" Sie flüchtete schließlich mit ihren Eltern in den Iran und kam vor zehn Jahren nach Deutschland, wo sie jetzt studiert und Präsidentin der deutsch-afghanischen Freundschaftsgesellschaft ist.

Zwei Schicksale mit unterschiedlichen Vorzeichen

Beide leben nun in Deutschland und schauen mit Bangen auf die Entwicklung in Afghanistan, aber auch im Irak. Montrose ist mittlerweile Lektor für Wirtschaftsenglisch und Lehrbeauftragter für US-Außen- und Sicherheitspolitik an der Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Beide verfolgten das Chaos des Truppenabzugs in Afghanistan und sahen die Bilder von verzweifelten Menschen, die sich an Flugzeuge klammerten. Mitra Hashemi dachte an ihre eigene Flucht, sie empfand "einfach nur Wut und Trauer für alle Menschen und alle beteiligten Länder, die zugelassen haben, dass das passiert ist."

Krieg in Afghanistan: Hunderttausende Opfer

Vor 20 Jahren begann der Krieg gegen den Terror, nach den Anschlägen vom 11. September. Der Krieg in Afghanistan forderte unzählige Opfer, militärisch und zivil. Beziffern lässt es sich schwer. Über 3.000 Soldaten auf westlicher Seite haben ihr Leben verloren, die zivilen Opfer gehen in die Zehntausende. Und der Krieg sorgte dafür, dass Millionen Afghanen auf der Flucht sind.

Mitra Hashemi stellt im Dossier Politik die Frage: "Wenn Amerika da war, um die Menschen zu schützen und Al Qaida zu zerstören, warum war Osama Bin Laden in Pakistan zu finden? Keiner von den beteiligten Menschen war in Afghanistan. Sie waren alle in Pakistan ausgebildet und von Saudi-Arabien unterstützt."

Irak-Krieg als Teil des "War on Terror"

Der von George W. Bush erklärte Krieg gegen den Terror sollte auch im Irak ausgefochten werden. Mit der Lüge der Massenvernichtungswaffen marschierten US-Truppen in den Irak ein und stürzten Saddam Hussein. Auch Jeff Montrose war 2004 und 2005 dabei. Er war in Samarra stationier und musste Aufbauarbeit leisten, Schulen aufbauen, Lehrer aussuchen. Keine Aufgaben für Soldaten. Heute sagt er: "Der Einmarsch im Irak ist meiner Einschätzung nach das größte außenpolitische Debakel für die Amerikaner." Die Regierung von Saddam Hussein wurde in kurzer Zeit besiegt, aber für die Zeit danach, so Montrose, gab es keinen Plan.

Aus Gewissensgründen quittierte Montrose den Dienst in der Armee. Er hatte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Einsatzes. Die nicht gefundenen Massenvernichtungswaffen und die fingierte Verbindung zu Terrorzellen gaben für ihn den Ausschlag. Später schrieb er ein Buch über seine Erlebnisse im Irak.

Der IS ist noch nicht besiegt

Der Einmarsch in der Irak und die falschen Entscheidungen danach sorgten für die Entstehung der Terrororganisation IS. Islamisten und ehemalige Soldaten aus der Armee Saddams taten sich zusammen, um die US-Truppen und ihre Alliierten zu bekämpfen. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan herrscht im Nahen Osten die Angst, dass Ähnliches auch im Irak passieren könnte. Erst vor kurzem gab es einen IS-Anschlag im Norden des Iraks, bei dem 13 Polizisten getötet wurden.

20 Jahre Bemühungen des Westens in Afghanistan und im Irak. 20 Jahre Demokratisierung, Bildungsaufbau und Kampf gegen Terroristen. Mitra Hashemi sieht auch Positives in Afghanistan: "Durch die Demokratie und durch die Freiheit konnten sich sehr viele Menschen bilden. Es wurden Schulen und Universitäten gebaut. Und die Frauen, die heute auf die Straße gehen und gegen die Taliban demonstrieren, sind die Frauen, die in den 20 Jahren großgezogen worden sind und aufgewachsen sind."

Zeigen die Taliban bald ihr wahres Gesicht?

Hashemi hält große Stücke auf die Bildung. Nur wenn jemand sein Recht kenne, könne er oder sie auch dafür kämpfen. Sie befürchtet aber, dass die Taliban bald eine andere Seite von sich zeigen werden.

Schon jetzt, sagt sie, seien Frauen in Herat gesteinigt worden. Frauen würden gebeten, nicht mehr zu studieren, Männer getrennt von Frauen unterrichtet. Und Mädchen, so Hashemi, sollen nur zur Grundschule gehen und danach zu Hause bleiben. Bald, wenn die Aufmerksamkeit wieder woanders liegt, werde die Taliban ihr wahres Gesicht zeigen.