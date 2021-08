20 Jahre Afghanistan-Einsatz: "Alle stellen sich die Sinnfrage"

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högl, verlangt, beim 20-jährigen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan schonungslos Bilanz zu ziehen. Die SPD-Politikerin hofft darauf, dass der nächste Bundestag dazu eine Enquetekommission einrichtet, der sich mit der intensiven Aufarbeitung befasst. Grüne, Linke und FDP wollen stattdessen allerdings einen Untersuchungsausschuss nach der Bundestagswahl.

"Alle Soldatinnen und Soldaten, sicherlich auch wir alle mit ihnen, stellen sich natürlich die Sinnfrage. Was hat dieser Afghanistan-Einsatz gebracht - vor allen Dingen, die dort im Einsatz waren - wofür habe ich gekämpft, wen habe ich dort ausgebildet?" Eva Högl, Wehrbeauftragte

Auslandseinsätze müssen sinnvoll sein

Mit Blick auf künftige, aber auch laufende Bundeswehr-Einsätze wie den in Mali, ist die SPD-Politikerin der Meinung, dass man sich genau überlegen muss, wo in der Welt sich die deutsche Bundeswehr engagieren soll – und mit welchem Auftrag und mit welchem Ziel.

Ein Ende des Mali-Einsatzes fordert Högl nicht direkt, weil Entscheidungen mit den internationalen Partnern entschieden würden. Man nehme aber wahr, dass auch in Frankreich über den Einsatz in Mali diskutiert wird. Gleichzeitig verlangt die Wehrbeauftragte, konkret und zügig über dessen Sinnhaftigkeit nachzudenken und Ziele und Perspektiven gemeinsam mit den Partnern zu analysieren, denn der Einsatz in Mali sei der zurzeit gefährlichste und wichtigste Einsatz der Bundeswehr. Die Soldaten bräuchten dort klare politische Vorgaben, so Högl.

Image der Bundeswehr ungetrübt

Trotz des gescheiterten Afghanistan-Einsatzes macht sich die Wehrbeauftragte keine Sorgen um das Image der Bundeswehr: Denn nicht nur beim Einsatz in der Corona-Pandemie, beim Hochwasser, sondern jetzt auch beim gefährlichen Evakuierungseinsatz in Kabul habe die Bundeswehr gezeigt, was sie kann, wie engagiert sie ist und was sie leisten kann. "Gegenwärtig ist es so, dass wir alle sehr dankbar und sehr stolz sein können auf unsere Bundeswehr - und das spüre ich auch in der Gesellschaft", meint Högl.

Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr am Flughafen Kabul war vergangene Woche zu Ende gegangen. Die Rettungsaktion soll aber weitergehen. Die Bundesregierung führt dazu über den Entsandten Markus Potzel Verhandlungen mit den Taliban in Katar.