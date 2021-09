20 Jahre 9/11: Die Welt gedenkt der Opfer

In bewegenden Trauerfeiern zum 20. Jahrestag der verheerenden Anschläge des 11. September haben die Vereinigten Staaten von Amerika den Opfern gedacht. Im Beisein von US-Präsident Joe Biden leitete um 8.46 Uhr (Ortszeit) der Klang einer Glocke eine Schweigeminute an dem Ground Zero genannten Anschlagsort im Süden Manhattans in New York ein - genau zu der Zeit, als islamistische Terroristen vor 20 Jahren das erste von vier entführten Flugzeugen in einen der Zwillingstürme des World Trade Centers geflogen hatten. Nach der Schweigeminute verlasen Angehörige die Namen der fast 3.000 Getöteten teilweise unter Tränen.

Gedanke an die ungelebten Leben der Opfer

Zur Trauerfeier an der heutigen Gedenkstätte in New York kamen neben Präsident Biden und First Lady Jill Biden auch zahlreiche Angehörige von Opfern sowie Überlebende. Auch die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton waren mit ihren Ehefrauen anwesend.

Dabei solle an "ganz normale Menschen" gedacht werden, sagte zum Auftakt Mike Low, dessen Tochter Sara als Flugbegleiterin arbeitete und in einer der gekaperten Maschinen am 11. September ums Leben kam. In den vergangenen 20 Jahren habe seine Familie "unglaubliches Leid erfahren" bei dem Gedanken an die Leben, die nicht mehr gelebt werden konnten, sagte er. Danach sang Musiker Bruce Springsteen sein Lied "I'll See You In My Dreams". Eine Rede Bidens war nicht vorgesehen.

Biden sprach vorher per Videobotschaft

Die nationale Einheit sei die größte Stärke der Vereinigten Staaten, hatte Biden anlässlich des Gedenkens bereits im Vorfeld per Videobotschaft gesagt. In den Tagen nach den Anschlägen sei heldenhaftes Handeln, Widerstandskraft und "ein wahres Gefühl der nationalen Einheit" demonstriert worden.

Ex-Präsident Obama sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und gedachte den damaligen Einsatzkräften und dem US-Militär. Der Mut des Militärs in den vergangenen 20 Jahren habe auch geholfen, Bin Laden zur Strecke zu bringen. Obama war Präsident, als eine Spezialeinheit des Militärs den damaligen Al-Kaida-Chef in Pakistan tötete.

Nato-Bündnisfall aktiviert

Nach dem 11. September wurde zum ersten und bislang einzigen Mal in der Bündnisgeschichte der Nato der Artikel 5 aktiviert, nach dem ein bewaffneter Angriff auf ein Nato-Mitglied als Angriff gegen alle Mitglieder gewertet wird. Dies führte dazu, dass Deutschland und zahlreiche andere Nato-Staaten sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al-Kaida in Afghanistan beteiligten. Dieser Einsatz ging vor wenigen Tagen nach einem chaotischen und als überstürzt kritisierten Abzug der Truppen zu Ende - die Taliban eroberten das Land innerhalb von kurzer Zeit zurück und sind erneut die faktischen Herrscher Afghanistans.

Merkel verteidigt Nato-Einsatz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Jahrestag die militärische Reaktion der Nato verteidigt. Man habe damals gewusst, dass die westliche Welt sich gegen die terroristischen Gefahren gemeinsam wehren musste, so Merkel am Samstag bei einem Besuch in Warschau.

20 Jahre nach dem Beginn des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan sei jedoch deutlich geworden, dass "zwar der Terrorismus zum jetzigen Zeitpunkt" besiegt werden konnte, "aber dass wir nicht alle unsere Ziele erreicht haben".

Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und angesichts der Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht sei es "für uns von deutscher Seite wichtig zu sichern, was wir erreichen konnten", betonte die Kanzlerin. Dies gelte etwa für die Bildung für Mädchen, "obwohl wir wissen, dass das mit den Taliban nicht einfach wird". Für die Bundesregierung sei es vor allem auch wichtig, "die schutzbedürftigen Bürger nach Deutschland zu bringen und ihnen Schutz zu geben". Merkel fügte hinzu: "Das fühlen wir als moralische Verpflichtung."

USA hat sich seit 9/11 verändert

Kein Ereignis in der jüngeren Geschichte hat die USA und seine Gesellschaft mehr geprägt als jener verhängnisvolle Dienstag am 11. September 2001. Danach wurde die Terrorabwehr grundlegend ausgebaut, der staatliche Apparat massiv umgeformt. In der Folge veränderten sich die USA deutlich, viele beschrieben die Zeiten der noch immer anhaltenden Terrorangst als wachsende Paranoia zulasten früherer Leichtigkeit.

Bürgerrechte wurden durch den "Patriot Act" zum Teil empfindlich beschnitten, das hochumstrittene Gefangenenlager in Guantanamo auf Kuba eingerichtet und neue Behörden und Einheiten gegründet. Im Land sind manche Veränderungen gut sichtbar, etwa die Kontrollen an den Flughäfen oder die Polizeipräsenz auf den Straßen. Vieles aber geschieht im Verborgenen, wie die ausgeweitete Überwachung und die intensive Kontrolle von Daten.

"Krieg gegen den Terror"

Die USA zogen nach den Anschlägen in den "Krieg gegen den Terror". Nach dem Einmarsch in Afghanistan folgte 2003 der Krieg im Irak, dessen Auswirkungen letztlich auch die Gründung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begünstigten. Koordinierte Attacken wie die vom 11. September haben vermutlich auch die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen in den USA vereitelt. Trotzdem aber kam es vor allem 2015 und 2016 zu tödlichen Angriffen von Einzeltätern in den Vereinigten Staaten.

Ground Zero heute

An dem Ort, an dem die Türme des World Trade Center standen, plätschern heute Wasserfälle im Gedenken an die Opfer des 11. September - das Viertel drumherum ist wieder aufgebaut worden und ein neues Hochhaus, das "One World Trade Center", thront als höchstes Gebäude New Yorks über der Stadt. Aber die Erinnerung bleibt wach in New York - auch weil nach wie vor immer noch Menschen, die damals vor Ort waren, vor allem Rettungskräfte, an Folgeerkrankungen durch Schadstoffe in der Luft sterben.

Weltweites Gedenken

Auch die übrige westliche Welt erinnert gemeinsam mit den USA an die folgenschweren Anschläge vor 20 Jahren: UN-Generalsekretär António Guterres sagte: "Heute gedenken wir eines dunklen Tages, der sich in die Köpfe von Millionen Menschen weltweit eingebrannt hat."

Führende Vertreter der Europäischen Union haben ihre Solidarität mit den Vereinigten Staaten bekundet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb am Samstag auf Twitter: "Die EU steht hinter den USA bei der Verteidigung von Freiheit und Mitgefühl gegen den Hass."

EU-Ratspräsident Charles Michel ergänzte in dem Kurzbotschaftendienst, dies gelte auch für den "fortgesetzten Kampf gegen den Terrorismus und den Extremismus in all seinen Formen". Europaparlaments-Präsident David Sassoli nannte die Anschläge "eine offene Wunde in unseren Herzen".

Die britische Königin Elizabeth II. hat der Opfer und Überlebenden der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA gedacht. "Meine Gedanken und Gebete - und die meiner Familie und der ganzen Nation - sind bei den Opfern, Überlebenden und betroffenen Familien sowie bei den Ersthelfern und Rettungskräften, die zum Einsatz gerufen wurden", erklärte die 95-jährige Monarchin am Samstag in einem Schreiben an US-Präsident Joe Biden.

Der britische Premier Boris Johnson betonte, die Anschläge hätten ihr Ziel nicht erfüllt, den Glauben an Freiheit und Demokratie zu untergraben.

Ziemiak fordert Gedenkstätte in Deutschland

Auch die Bundesregierung hat am Samstag an die fast 3.000 Toten erinnert. "Wir gedenken der Opfer", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dazu veröffentlichte er ein Foto mit zwei weißen Rosen auf einem Gedenkstein. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderte anlässlich des Jahrestages eine Gedenkstätte für die Opfer der Anschläge auch in Deutschland. "Es ist Zeit, dass wir auch in Deutschland einen Gedenkort schaffen", erklärte er auf Twitter.

Während SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz mitteilte, dass Terror keinen Platz in der Welt haben dürfte, mahnte Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, dass es auch immer wieder einen kritischen Blick auf die Entwicklung brauche, die der Kampf gegen den Terror genommen habe.

(unter Verwendung von Meldungen der Agenturen dpa, AFP und AP)