19 Kinder sterben bei Amoktat an Grundschule in Texas

Vize-Präsidentin Harris mahnt zu Courage und fordert Handeln

Vizepräsidentin Kamala Harris fand zuvor ähnliche Worte. In solchen Momenten bekundeten die Leute, dass "unsere Herzen gebrochen sind", sagte sie. "Doch unsere Herzen werden immer wieder gebrochen(...) und unsere gebrochenen Herzen sind nichts im Vergleich zu den gebrochenen Herzen dieser Familien." Auch Harris mahnte Gegenmaßnahmen an. "Wir müssen die Courage haben, zu handeln und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert."

Senator bettelt um Kompromiss in Waffendebatte

US-Senator Chris Murphy mahnt und bittet, ja bettelt seine Kollegen geradezu an. Sie mögen doch endlich ein Gesetzespaket verabschieden, das etwas gegen die Waffengewalt im Land ausrichte, fleht der Demokrat aus dem Staat Connecticut inständig unter dem Eindruck des Amoklaufs an einer Grundschule im texanischen Uvalde.

Keine Verschärfung nach Amoklauf von Sandy Hook 2012

Biden erinnert auch an jene Attacke von 2012, die diesem Angriff in Texas auf so erschreckende Weise ähnelt: In Newton im Bundesstaat Connecticut drang damals ein 20-Jähriger mit schweren psychischen Problemen in seine frühere Grundschule ein und tötete dort 20 Schulkinder und sechs Lehrer, nachdem er zuvor seine Mutter erschossen hatte. Das Massaker an der Sandy Hook Elementary School stach selbst im Land der ständigen Schießereien auf brutale Weise heraus. Alle Versuche, die Waffengesetze in den USA deutlich zu verschärfen, schlugen auch nach dem Blutbad von Sandy Hook fehl.

61 Amokläufe 2021 - alle sechs Tage eine Tat

Auch danach gingen die Amokläufe und Schießereien weiter: in Schulen, in Supermärkten, in Kirchen, Synagogen. Allein im vergangenen Jahr zählte die US-Bundespolizei FBI 61 Amokläufe mit Schusswaffen im Land - etwa ein Amoklauf alle sechs Tage. Und das ist nur ein minimaler Ausschnitt. Das Ausmaß an Waffengewalt insgesamt ist in den USA ungleich größer. Pistolen und Gewehre sind extrem leicht zu kaufen. Laut einer Statistik der Gesundheitsbehörde CDC etwa wurden im Jahr 2020 rund 20 000 Menschen in den USA erschossen - das sind mehr als 50 Tote pro Tag.

Waffenlobby wehrt sich reflexartig nach Amoktat

Das Recht auf Waffenbesitz ist für viele Konservative in den USA eine Art Heiligtum, der Inbegriff von Freiheit, ein Grundrecht, das nicht anzutasten ist. Die Waffenlobby in den USA ist enorm mächtig. Gleich nach dem Amoklauf an der Grundschule in Texas beginnen einzelne Republikaner einmal mehr eine Debatte, dass nicht Waffen das Problem seien, sondern lediglich einzelne ihrer Besitzer.