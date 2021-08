18-Jähriger mit Kippa in Köln beleidigt und schwer verletzt

Ein junger Mann mit Kippa ist in Köln nach Ermittlungen der Polizei antisemitisch beleidigt, geschlagen und dabei verletzt worden. Der 18-Jährige sei in der Nacht zum Samstag aus einer etwa zehnköpfigen Gruppe heraus attackiert worden, teilte die Polizei mit. Einer aus der Gruppe soll ihm dann die Kippa vom Kopf geraubt haben. Die Tat wurde von einer installierten Polizeikamera aufgezeichnet. Wenig später konnten Beamte der Leitstelle anhand der Videoaufnahmen zwei der Personen aufgreifen, die mutmaßlich an der Tat beteiligt waren.

Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Es handelt sich um zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren. Das 18-jährige Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der junge Mann konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen. Die Polizei geht von einem antisemitischen Hintergrund des Angriffs aus. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Auch in Bayern immer mehr antisemitische Straftaten

Auch im Freistaat kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Straftaten mit antisemitischem Hintergrund. So war im Mai an einem jüdischen Geschäft in Hof randaliert worden. Nur zwei Wochen zuvor war ein Mann auf der Straße antisemitisch beschimpft und geschlagen worden. In Bayern hat sich nach Angaben des Antisemitismusbeauftragten der Staatsregierung, Ludwig Spaenle, von 2013 bis 2020 die Zahl antisemitisch motivierter Straftaten verdreifacht.