170 Tote bei Bootsunglücken im Mittelmeer befürchtet

Mehr als 24 Stunden sei er auf dem Mittelmeer getrieben, bis ihn Fischer an Bord genommen und nach Marokko gebracht hätten, sagt der wohl einzige Überlebende eines Schiffsunglücks von Migranten zwischen Spanien und Marokko. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass bei diesem Unglück am Wochenende rund 53 Menschen ums Leben gekommen sind.

Einfacher, Überlebende zu zählen als Tote

Wie so oft ist es einfacher, die Überlebenden zu zählen, als die Toten auf dem Meeresgrund, so das Flüchtlingshilfswerk, das darauf hinweißt, dass man die Angaben über Tote und Vermisste nicht überprüfen könne.

Zweites Unglück zwischen Libyen und Italien

So ist es auch bei einem zweiten Unglück das sich am Freitag zwischen Libyen und Italien ereignet hat. Fest steht, dass drei Migranten überlebt haben. Sie wurden von der Italienischen Küstenwache per Helikopter nach Lampedusa gebracht. Dort berichteten sie von 117 weiteren Personen, die mit ihnen an Bord waren und jetzt als vermisst gelten - darunter auch Frauen und kleine Kinder. Die italienische und die libysche Küstenwache gehen von weniger Opfern aus.

Schiffsunglück in Italien sorgt für politische Debatte

Die Unglücke haben in Italien die Debatte über die Migration übers Mittelmeer wieder angefacht. Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega machte die privaten Hilfsorganisationen, die Migranten in Seenot an Bord ihrer Schiffe nehmen, für die vielen Todesfälle auf dem Meer verantwortlich. Sobald die Schiffe ins Meer zurückkehrten, nähmen die Schlepper ihre schmutzige Arbeit wieder auf und Menschen würden wieder sterben, sagte Salvini.

Die italienische Tageszeitung 'La Republica' weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass momentan nur ein Schiff im Mittelmeer unterwegs ist und schreibt, die Verantwortung für die Schiffsunglück sei bei den Schleppern zu suchen nicht bei den Hilfsorganisationen.

Papst betet für die Toten

Bei einem Mittagsgebet am Sonntag gedachte der Papst den Toten. Er "denke an die 117 Opfer, die im Mittelmeer ertrunken sind, auf der Suche nach einer Zukunft für ihr Leben", sagte Papst Franziskus.