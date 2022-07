17 Jahre nach dem Mord: Festnahme im Cold Case Simone Strobel

Mehr als 17 Jahre nach dem Mord an Simone Strobel aus dem Landkreis Würzburg, die als Touristin in Australien unterwegs war, kommt Bewegung in den Fall. Die australische Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Das bestätigte auch das Polizeipräsidium Unterfranken auf BR24-Nachfrage.

Simones Freund als Verdächtiger

Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums weiter mitteilte, handelt es sich bei dem 42-jährigen Festgenommenen um den damaligen Freund von Simone Strobel. Der Unterfranke lebt inzwischen in Australien und wurde in Perth, der Hauptstadt des Bundesstaates Western Australia, verhaftet.

Zu den Hintergründen der Festnahme und neuen Erkenntnissen gibt es noch keine Informationen, hieß es aus Würzburg. Man stehe aber in engem Kontakt mit den Kollegen in Perth. Am Mittwoch werde der Mann in Australien dem Ermittlungsrichter vorgeführt, so der Polizeisprecher.

Cold Case: Simone Strobel

Im Februar 2005 war die damals 25-Jährige Simone Strobel, die aus Rieden stammt, von einem Campingplatz der Ostküsten-Stadt Lismore verschwunden. Dort hatte sie mit ihrem Freund und weiteren Bekannten Halt gemacht.

Sechs Tage später wurde ihre Leiche auf einem nahegelegenen Sportgelände gefunden - verscharrt unter Palmwedeln. Trotz intensiver Ermittlungen, an denen neben der australischen auch die bayerische Polizei beteiligt war, blieb der Mordfall ungeklärt.

Ihr damaliger Lebensgefährte stand von Anfang an unter Verdacht, ihm konnte die Tat aber nie nachgewiesen werden. Vor fünf Jahren wurde bereits sein Haus in Australien durchsucht.

Hohe Belohnung ausgesetzt

Vor zwei Jahren setzten die Behörden von New South Wales eine Belohnung in Höhe von bis zu einer Million australischer Dollar - etwa 680.000 Euro - für Hinweise aus, die zur Verhaftung und Verurteilung des Täters führen.

Die bayerischen Behörden hatten 2014 eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro für Hinweise in dem Fall in Aussicht gestellt.