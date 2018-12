17-jähriges Mädchen tot in städtischem Heim aufgefunden

Ein von seinen Eltern als vermisst gemeldetes Mädchen ist tot in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Die Leiche der 17-Jährigen wurde am Sonntagabend in dem Heim am Rande eines Gewerbegebiets der Stadt Sankt Augustin bei Bonn entdeckt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

Internet und SMS führen zu Verdächtigem

Nach ARD-Informationen waren die Ermittler dem Verdächtigen durch Internet- und SMS-Nachrichten auf die Spur gekommen. Offenbar handelt es sich bei ihm um einen 19-Jährigen, der in Kenia geboren wurde aber einen deutschen Pass hat. Die beiden Teenager kannten sich wohl. Den Eltern hatte das Mädchen gesagt, sie besuche eine Freundin.