16 US-Bundesstaaten klagen gegen Trumps Notstandserklärung

In der Klageschrift heißt es, Trump habe gegen den Willen des Kongresses und unter dem Vorwand einer vermeintlichen Krise Bundesgelder für den Bau der Mauer umgewidmet. Er verstoße damit gegen die US-Verfassung.

Generalstaatsanwalt: Trump widerspricht sich

Xavier Becerra, der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, sagte in einem Interview, der Präsident habe sich in Sachen Notstand selbst widersprochen. Trump hatte am Freitag vor laufenden Kameras erklärt: "Ich musste das nicht tun, aber ich mache es lieber viel schneller."

Trump sieht Invasion von Drogen, Menschenschmugglern und Kriminellen

Der US-Präsident will mit der Notstandserklärung seine Pläne zum Bau einer Grenzmauer zu Mexiko vorantreiben. Er begründet dies mit einer angeblichen Invasion von Drogen, Menschenschmugglern und kriminellen Banden. Lokale Behörden entlang der Grenze sowie Experten haben dem Präsidenten widersprochen.

Trump will acht Milliarden Dollar für Grenzbarrieren

Die Notstandserklärung erlaubt es Trump, am Parlament vorbei Gelder aus anderen Etats umzuwidmen, vor allem aus dem Verteidigungsressort. So will das Weiße Haus insgesamt acht Milliarden Dollar für den Bau von Grenzbarrieren zusammentragen. Der Streit wird vermutlich in letzter Instanz vor dem US-Verfassungsgericht entschieden.