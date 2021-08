vor 17 Minuten

16 Milliarden Euro für Flutopfer wohl noch dieses Jahr

Die Bundesregierung will angeblich noch in diesem Jahr 16 von insgesamt 30 Milliarden Euro Fluthilfe auszahlen. Eine Staatssekretärsrunde der beteiligten Ministerien habe sich am Donnerstag auf wichtige Details geeinigt, berichtete der "Spiegel".