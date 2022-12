16 Meter hohes Aquarium in Berliner Hotel geplatzt

Das so genannten "AquaDom"-Aquarium eines Berliner Hotels ist in der Nacht offenbar geplatzt. Es trete massiv Wasser aus, twitterte die Polizei am Freitagmorgen. "Es fließt auf die Straße." Die Feuerwehr sei mit 100 Einsatzkräften im Hotel DomAquarée im Einsatz.

Karl-Liebknecht-Straße wegen Überflutung gesperrt

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte, die Karl-Liebknecht-Straße, an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. "Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar." Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Nachrichtenagentur dpa, es werde geprüft, ob Menschen verletzt seien. Das Aquarium sei aus vorerst ungeklärter Ursache geplatzt. Wasser sei auf die Karl-Liebknecht-Straße gelaufen. Es müsse auch geschaut werden, ob die Tiefgarage davon betroffen sei.

Nach Angaben der Polizei wurden Teile des Hotels beschädigt, zudem wurden nach ersten Informationen zwei Menschen durch Glassplitter verletzt. Ein Statiker werde die Auswirkungen auf das Hotel prüfen, sagte ein Sprecher. Der Bereich um den Ereignisort sei außerdem weiträumig abgesperrt worden.