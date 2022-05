15 Jahre nach Verschwinden: So ist der Stand im Fall Maddie

Es ist der Abend des 3. Mai 2007. Die Eltern der kleinen Madeleine "Maddie" McCann sitzen mit Freunden beim Abendessen. Im Ferienort Praia de Luz, an der Algarve-Küste hatte sich die Familie aus Großbritannien in einem Appartement einquartiert. Es liegt nur wenige Meter vom Restaurant entfernt. In dem Appartement schlafen die dreijährige Maddie und ihre beiden jüngeren Geschwister. Regelmäßig schauen die Eltern nach den Kindern. Dann stellt die Mutter fest: Maddies Bett ist leer, die Terrassentür offen. 15 Jahre ist das nun her. Seitdem ist Maddie verschwunden.

Verdächtiger stammt aus dem Landkreis Würzburg

Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen. Zahlreiche Medien berichteten, bis heute sind die Geschehnisse nicht abschließend geklärt. Allerdings gibt es seit knapp zwei Jahren eine neue Spur. Diese führt nach Unterfranken.

Der 45-jährige Christian B., der aus Bergtheim bei Würzburg stammt, gilt als Verdächtiger in dem Verfahren. Zwischen 1995 und 2007 soll er sich regelmäßig in der Gegend Portugals aufgehalten haben, in der Maddie verschwand.

Der Mann aus Bergtheim sitzt aktuell im niedersächsischen Oldenburg eine mehrjährige Haftstrafe ab. 2005 hatte er eine 72-Jährige US-Amerikanerin in Praia de Luz vergewaltigt.

Ermittlungen in Braunschweig dauern an

"Die Ermittlungen werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen", sagte Hans-Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, kürzlich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts und weiterer möglicher Straftaten gegen den 45-Jährigen.

Erst vor wenigen Tagen gaben auch die Ermittler in Portugal bekannt, dass sie Christian B. nun auch offiziell als Verdächtigen führen. Die Verjährungsfrist bei Mordfällen liegt in Portugal bei 15 Jahren. Von einem "prozessualen Kunstgriff" sprach der Verteidiger des Verdächtigen gegenüber dem NDR. Es gehe darum, eine drohende Verjährung zu verhindern.

Verdächtiger bereits als Jugendlicher verurteilt

In seinem alten Heimatort Bergtheim, einer Gemeinde mit knapp 4.000 Einwohnern, erinnern sich heute nur wenige an den Verdächtigen. "Er war im Vereinsleben nicht sehr aktiv, war im Ort nicht präsent. Er hat ja auch nicht lange hier in Bergtheim gelebt", sagte der dortige Bürgermeister Konrad Schlier vor zwei Jahren im Gespräch mit dem BR. Christian B. ist in einem Kalksteinhaus in der Ortsmitte aufgewachsen. Seine Eltern hatten ihn als Kind adoptiert. Anfang der 1990er-Jahre zog er nach Würzburg.

Bekannt ist, dass er bereits als Jugendlicher mit Einbrüchen und kleineren Drogendelikten auffiel. Bereits 1994, im Alter von 17 Jahren, musste er sich am Würzburger Amtsgericht verantworten. Laut "Main-Post" wurde er damals wegen sexuellen Missbrauchs an zwei Mädchen zu zwei Jahren Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt. Ob es sich damals tatsächlich um ein Verfahren wegen Missbrauchs handelte, wollte die Staatsanwaltschaft Würzburg gegenüber dem BR allerdings nicht kommentieren.

Kürzlich zitierte die britische "Daily Mail" aus einem Brief, in dem sich Christian B. gegen die Vorwürfe wehrte: "Ich habe niemanden entführt und natürlich habe ich auch niemanden getötet", zitiert "Daily Mail" aus dem Schreiben. Der 45-jährige Verdächtige soll das Schreiben aus dem Gefängnis in Oldenburg an eine nicht näher genannte Frau geschickt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Maddies Eltern äußern sich zum Jahrestag

15 Jahre nach dem Verschwinden Maddies ist der Fall damit noch immer ungeklärt. Anlässlich des Jahrestages schreiben ihre Eltern auf einer Website, auf der sie sich regelmäßig äußern: "Madeleine wird immer unsere Tochter bleiben." Auch nach 15 Jahren sei das Bedürfnis geblieben, die Wahrheit zu erfahren.

Mit Material der dpa.