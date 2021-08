15 Jahre Briefwahl in der ganzen Schweiz - eine Bilanz

Die Schweizer stimmen gern per Briefwahl ab. Bei einer Abstimmung am 13. Juni etwa ging das Gros der Schweizer nicht ins Wahllokal, sondern einfach nur zum Briefkasten. Die Briefwahl wurde in der Schweiz in den 70er Jahren eingeführt. Aber nur etappenweise! Denn die Schweizer sind vorsichtig.

Zuerst wagten sich nur einzelne Kantone vor, und das eidgenössische Wahlvolk begegnete dem Abstimmen per Brief zunächst durchaus mit einigem Misstrauen. Der Grund waren Sicherheitsbedenken, erzählt der Politikwissenschaftler Thomas Milic von der Universität in Zürich. Inzwischen seien das Vertrauen in die briefliche Stimmabgabe und in die Schweizer Post gewachsen.

Seit 15 Jahren Briefwahl schweizweit eingeführt

1994 wurde die Briefwahl schließlich offiziell Bestandteil des Schweizer Wahlrechts, ab 2006 hatten dann alle 26 Kantone ein funktionierendes System eingerichtet. Sicherheitsbedenken traten immer mehr in den Hintergrund. Betrugsfälle – zumindest die, die aufgedeckt wurden – waren klein und lassen sich an einer Hand abzählen.

Hoffnung auf höhere Wahlbeteiligung

Demgegenüber versprachen sich die Befürworter von der Briefwahl aber einen wichtigen Pluspunkt: eine höhere Beteiligung an den Wahlen. Diese Hoffnung hat sich jedoch nur sehr bedingt erfüllt. Etwa um vier Prozentpunkte ist die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz gestiegen seit Einführung der Briefwahl. Nicht eben viel, räumt auch Thomas Milic ein – andererseits seien vier Prozent in einer Demokratie eben auch nicht nichts.

Die Corona-Pandemie habe der Briefwahl in der Schweiz übrigens keinen zusätzlichen Schub verliehen. Schon jetzt wählen über 90 Prozent der Wahlberechtigten per Briefwahl – viel mehr gehe da ohnehin nicht.

Nächster Schritt: E-Voting

Den Gang zum Wahllokal sieht der Politikwissenschaftler über kurz oder lang als eine aussterbende Form der Partizipation. Wählen als Sozialevent, bei dem man sich auch physisch begegnet – das sei heute weitgehend passé. Zumal sich inzwischen schon eine weitere Form der Fern-Stimmabgabe abzeichnet: das E-Voting. Wählen und Abstimmen per Internet.

Erste Pilotversuche haben bereits stattgefunden – wenn auch mit durchwachsenen Ergebnissen, sagt Thomas Milic. Eine höhere Wahlbeteiligung ließ sich auch mit E-Voting nicht erreichen. Einen großen Vorteil hätten jedoch die Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. Denn die teilweise langen Postwege der Briefwahlunterlagen zur Wählerin und zum Wähler und anschließend zurück in die Schweiz hätten oft dazu geführt, dass die Unterlagen nicht mehr fristgerecht eingetroffen seien.

Entsprechend werben insbesondere Auslands-Schweizerinnen und -Schweizer sehr fürs E-Voting. Allerdings - in Sachen Datenschutz und -Sicherheit sind Sorgen und Vorbehalte der Eidgenossen derzeit noch sehr groß.

Nächste Wahl entscheidet über Ehe für alle

Die nächste Abstimmung in der Schweiz findet übrigens am 26. September statt – am Tag der deutschen Bundestagswahl. In der Schweiz wird es dann um die Besteuerung von Kapitaleinkünften und um die Ehe für alle gehen. Die Unterlagen und Stimmzettel für die Abstimmung dürften in den kommenden Tagen in den Briefkästen landen.