15-jährige Rebecca aus Berlin genau einen Monat vermisst

Rebeccas Verschwinden liegt nun auf den Tag genau vier Wochen zurück - und noch immer gibt es für die Berliner Polizei keine Spur der 15-jährigen Schülerin. Ermittler einer Mordkommission arbeiten rund 1.500 Hinweise ab, die bislang aus der Bevölkerung eingingen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die öffentliche Aufmerksamkeit im Fall Rebecca ist riesig.

Schwager wird verdächtigt, Rebecca getötet zu haben

Rebecca hatte sich am 18. Februar zuletzt im Haus ihrer Schwester und ihres 27 Jahre alten Schwagers im Berliner Ortsteil Britz aufgehalten. Sie kam an dem Morgen nicht zur Schule. Die Ermittler nehmen an, dass die Jugendliche das Haus nicht lebend verließ. Sie verdächtigen den Schwager, sie getötet zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei hat bereits mehrfach Wälder in Brandenburg durchkämmt und mit Spezialgerät untersucht - ohne Erfolg.

Suche nach Rebecca mit Hunden bislang vergeblich

Ob eine Suchaktion mit Spürhunden zu Wochenbeginn fortgesetzt wird, war zunächst offen. Am Samstagabend war der Einsatz an der Autobahn A12 in Brandenburg vorerst eingestellt worden. Womöglich nahmen die Hunde aber eine Spur auf einer Landstraße Richtung Scharmützelsee auf, wie die Polizei mitteilte. Die Suche wurde am Samstag zunächst beendet und blieb am Sonntag ausgesetzt.

Die eingesetzten Hunde, sogenannte Mantrailer, können den individuellen Geruch eines Menschen auch nach längerer Zeit noch wahrnehmen und von anderen menschlichen Gerüchen unterscheiden. Die Ermittler folgten mit den "Mantrailern" einer Landstraße Richtung Scharmützelsee. Ob die Suche am Montag fortgesetzt wird, blieb zunächst offen.

Auto des Schwagers auf der Autobahn erfasst

Die Ermittler versuchten mit den Hunden offenbar zu klären, wohin der tatverdächtige Schwager Rebeccas am Morgen ihres Verschwindens sowie am darauffolgenden Abend fuhr. Das Auto der Familie war zu den Zeiten auf der A12 registriert worden. Dies hatte den Verdacht gegen den 27-jährigen Deutschen erhärtet.