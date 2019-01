140 Hinweise nach Angriff auf AfD-Politiker Magnitz eingegangen

Nach dem Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz in Bremen sind bei den Ermittlern bisher 140 Hinweise eingegangen. Ob darunter auch welche auf die Täter seien, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag nicht sagen. Er äußerte sich ebenfalls nicht dazu, ob es neue Erkenntnisse zum Motiv gibt.

Video der Tat veröffentlicht

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Freitag Videoaufnahmen von dem Überfall auf Magnitz vom Montagabend ins Netz gestellt. Darin nähern sich drei junge Männer von hinten dem Bremer AfD-Chef, einer rammt ihm mit dem Ellbogen gegen den Kopf. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Zur Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung seit der Veröffentlichung der Videosequenzen konnte Passade noch nichts sagen. Der Sprecher verwies auf Anfang der Woche.

Unterschiedliche Interpretationen des Tatvideos

Die Bremer AfD hatte kurz nach der Attacke geschrieben, die Täter hätten Magnitz mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und gegen seinen Kopf getreten, als dieser am Boden lag. Beides ist in den veröffentlichten Aufnahmen von der Attacke nicht zu sehen.

Magnitz spricht von "Mordversuch"

Die AfD bezeichnete das Video danach als wenig aussagekräftig. "Der Einsatz eines gezackten Schlagringes wäre denkbar", sagte Magnitz der "Bild am Sonntag" und sprach von einem "Mordversuch". Dies seien alles Mutmaßungen, sagte Passade am Sonntag. Ein Rechtsmediziner habe sich die Verletzungen des 66-Jährigen angeschaut. Zu Details wollte sich der Oberstaatsanwalt mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht äußern.

Bremer Polizei äußert sich zu Manipulationsvorwürfen

Die Media-Team der Bremer Polizei hat am Wochenende unter anderem "in eigener Sache" getwittert, Manipulationsvorwürfe zu dem Video entbehrten jeglicher Grundlage. Es seien alle "tatrelevanten Sequenzen" ins Netz gestellt worden, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Die zweite Kamera sei erst durch einen Bewegungsmelder angesprungen, deshalb sei kein Vorlauf zu sehen.