13 Soldaten sterben bei Hubschrauberunglück in Mali

13 Menschen sind bei einem Hubschrauberunglück in Mali gestorben. Die beiden Kampfhubschrauber des französischen Militärs kamen sich bei einem Manöver am Montagabend zu nahe und stießen zusammen. In Mali und den angrenzenden Sahelstaaten verüben Islamisten immer wieder Anschläge. Gerade im Grenzgebiet zu Niger und Burkina Faso, wo sich die Kollision der beiden Helikopter ereignete, sind die Islamisten stark.

Aus dem Pariser Präsidialamt wurde heute gemeldet, der Unfall habe sich "bei einem Kampfeinsatz gegen Dschihadisten" ereignet. Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen der Soldaten sein Beileid aus. Er würdigte auch den Mut der Soldaten im Einsatzgebiet.

Frankreich will Kampfeinsatz gegen Dschihadisten fortsetzen

Im Rahmen der Mission Barkhane sind derzeit rund 4.500 Soldaten in der Sahel-Zone stationiert. Der "harte Kampf gegen den Terrorismus" in der Region werde fortgesetzt, so die Regierungserklärung von Präsident Macron. Auch bis zu 1.100 Bundeswehrsoldaten sind in Mali im Einsatz. Sie beteiligen sich an der UN-Stabilisierungsmission Minusma und der EU-Ausbildungsmission in dem Gebiet.

Mali stürzte nach einem Putsch Anfang 2012 und dem Aufstand bewaffneter Gruppen in die Staatskrise. Islamistische Gruppen besetzten den Norden des Landes. Seit 2013 sind französische Truppen in dem westafrikanischen Land im Einsatz.