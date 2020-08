12-jähriger Brite baut deutsche Bundesliga-Stadien aus Lego nach

Wann immer der 12-jährige Joe Bryant Zeit findet, spielt er mit Lego. In seinem Kinderzimmer im südenglischen Crawley stehen die kleinen Plastik-Bausteine gleich kistenweise rum. Das besondere an Joe Bryant ist jedoch, dass er keine Autos, Roboter oder Schiffe baut, sondern Fußballstadien - und zwar Bundesliga-Stadien aus Deutschland.

Warum ein 12-Jähriger Brite Bundesliga-Stadien baut

Auf Idee kam er während eines Türkei-Urlaubs mit seinen Eltern, erzählt Joe. Dort sah er viele Fußballfans aus Deutschland. Und weil er schon immer gerne mit Lego gespielt hat, beschloss er, Bundesliga-Stadion in seinem Kinderzimmer nachzubauen. Die Entscheidung, Stadien aus Dortmund, Bremen oder Mönchengladbach und nicht aus Manchester, Liverpool oder London zu bauen hat für Joe atmosphärische Gründe.

Ihm gefallen die Fans in der Bundesliga besser, sie seien einfach lauter, schwärmt er und auch der Fußball sei aufregender als der in der Premier League. Gerade hat er das Stadion von Borussia Dortmund fertiggestellt. Fast zwei Monate hat das gedauert, etwa 6.000 Teile hat Joe verbaut. Die sind nicht leicht zu bekommen und kosten eine Menge Geld, erzählt Joes Vater - Phil Bryant.

Ein teures Hobby

Es sei kein günstiges Hobby. Doch weil seine Frau unten zuhöre, könne er gerade nicht über Zahlen sprechen, so Phil. Später erzählt er, dass für das Stadion des BVB mehr als tausend Euro drauf gegangen sind.

Etwas günstiger war der Nachbau des Bremer Weserstadions. 2019 wurde er von Werder Bremen eingeladen, sein Werk persönlich vorbeizubringen. In der Halbzeit stand Joe auf dem Grün der Arena und verkündete, dass sein Nachbau künftig im Vereins eigenen Museum stehen werde. Den Applaus zehntausender Fans werde er nicht vergessen, es sei ein sehr spezieller Moment für ihn gewesen, so der 12-jährige. Auch sein Vater Phil blickt freudestrahlend zurück. Es seien tolle Erinnerungen an die gemeinsamen Fahrten nach Deutschland, die Joe sicher lang im Gedächtnis behalten werde, erzählt sein Vater, sichtlich stolz auf seinen Sohn.

Übergaben in Deutschland

14 Stadien aus der ersten und zweiten Bundesliga hat Joe Bryant schon gebaut. Sein Ziel ist es, eines Tages jedes Stadion der ersten und zweiten Bundesliga nachgebaut zu haben. Mittlerweile lässt er seine Fans darüber abstimmen, was als nächstes entstehen soll.

Er hofft, dass er bald wieder nach Deutschland kann, um seine Werke aus Lego persönlich zu übergeben. Sein Vater hat sich schon bereiterklärt, ihn wieder mit dem Auto vom südenglischen Crawley in die Welt des deutschen Profifußballs zu fahren.