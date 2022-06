100 Tage Krieg: "Aus russischer Sicht müsste man nicht aufhören"

Seit vergangenem Freitag dauert der Krieg Putins gegen die Ukraine bereits 100 Tage an. Der Westen, allen voran die Europäische Union und die USA, fand schnell eine Antwort auf den Angriff und entschied sich, gemeinsam Sanktionspaket um Sanktionspaket zu verabschieden. Auch Waffen werden mehr und mehr geliefert: Deutschland will inzwischen ein Flugabwehrsystem und ein Ortungsradar bereitstellen, von den USA bekommt die Ukraine ein hochmodernes Raketensystem. Doch gerade das wochenlange Ringen um das Öl-Embargo der EU und die immer lauter werdende Frage in den Vereinigten Staaten, was denn die Unterstützung der Ukraine den USA brächten, könnten Hinweise auf Risse in der Einheitsfront gegen Putin sein.

Mit der Frage, ob der russische Präsident den Westen spalten kann, hat sich auch das neue "Possoch klärt" befasst (Video unten). Für das Video hat Moderator Dominic Possoch mit Cornelius Adebahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen.

Dominic Possoch: Der Krieg dauert jetzt bereits seit mehr als 100 Tagen an. Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem bisherigen Verlauf?

Cornelius Adebahr: Die 100 Tage sind besser verlaufen, als man in den ersten zwei, drei Tagen erwarten durfte. Damals stand das Schreckgespenst von russischen Truppen an der polnisch-ukrainischen Grenze im Raum. Trotzdem sind diese 100 Tage auch nur ein bitterer Vorgeschmack auf das, was wahrscheinlich noch bevorsteht: weiter andauernde Kämpfe, Fronten, die sich verschieben, wahrscheinlich auch weiterhin Kriegsverbrechen, die begangen werden. Das heißt, diese 100 Tage lassen eigentlich nur erkennen, was für einen langen Atem die Europäer vor allen Dingen haben müssen. Und sie können auch nur wiederum Auslöser sein dafür, dass man diskutiert und miteinander berät, was denn die Ziele sind, die sich aus diesem Angriff, aus dieser russischen Verletzung der europäischen Sicherheitsordnung, ergeben. Und dass man dann entsprechend gemeinsam handelt.

"In Europa beginnen die Verteilungskämpfe"

Possoch: Bröckelt der gemeinsame Widerstand des Westens gegen Putin?

Adebahr: Auf jeden Fall merkt man, dass der Westen jetzt in die Mühen der Ebene kommt, was den Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine betrifft. Es zieht sich länger als man vielleicht zu Beginn dachte. Das hat auch etwas Positives, weil ganz am Anfang stand ja die Befürchtung, dass Russland sehr schnell die Ukraine quasi überrennen würde. Aber es ist eben auch in wirtschaftlicher Hinsicht anstrengend, wie man jetzt sieht, weil die Sanktionen nicht nur Auswirkungen in Russland haben, sondern eben auch auf die heimische Wirtschaft. Und damit beginnen auch in Europa und zwischen den Verbündeten Verteilungskämpfe.

Im Video: Spaltet Putin den Westen? Possoch klärt!