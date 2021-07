100. Jahrestag: Xi Jinping betont Führungsanspruch der KP

Das chinesische Volk habe sich erhoben, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner gut einstündigen Festrede zum 100. Geburtstag der KP. Die "Wiedergeburt Chinas" sei nur möglich gewesen durch die Führung der Kommunistischen Partei. In seiner Rede vor rund 70.000 Frauen und Männern im Zentrum der chinesischen Hauptstadt schlug Xi Jinping außergewöhnlich nationalistische Töne an. Man werde niemals zulassen, dass fremde Mächte das chinesische Volk tyrannisierten, unterdrückten oder versklavten, betonte Xi. Wer immer so etwas versuche, werde ein "Blutvergießen erleben", ein Blutvergießen an einer Großen Mauer aus Stahl, die aus Fleisch und Blut von mehr als 1,4 Milliarden Chinesen gebaut worden sei, so Xi.

Kampfjets überfliegen Platz des Himmlischen Friedens

Vor der Rede des Staats- und Parteichefs waren Kampfjets über den Platz am Tor des Himmlischen Friedens in Beijing geflogen, außerdem Militärhubschrauber, an denen Spruchbanner hingen mit dem Aufdruck "Lang lebe die Kommunistische Partei".

Kritiker: KP hat viele Millionen Menschenleben auf dem Gewissen

Die chinesische KP wurde im Juli 1921 in Shanghai gegründet. Seit Oktober 1949 regiert sie das bevölkerungsreichste Land der Welt in Alleinherrschaft. Xi Jinping hat nach seinem Amtsantritt Ende 2012 den Einfluss der KP auf Staat, Gesellschaft und Wirtschaft deutlich ausgebaut. Während die Parteiführung den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas in den vergangenen Jahrzehnten betont, verweisen Kritiker auf die viele Millionen Menschenleben, die Chinas KP auf dem Gewissen habe.