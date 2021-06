100 Jahre Kommunistische Partei: Jubelwoche in China

Es hat Jubelstimmung im Land zu herrschen

Stattdessen: Uneingeschränkte Jubelstimmung dieser Tage in China und ein weiter zunehmender Personenkult um Staatschef Xi Jinping. Die Begrenzung der Amtszeit auf zehn Jahre hat der 68-Jährige abschaffen lassen. Er ist "der Kern" der KP, wie es im Jargon der Kommunistischen Partei und der staatlichen Medien in China heißt. In jedem Fall ist er der mächtigste Führer der KP und Chinas seit Mao Zedong, darüber sind sich viele Historiker einig. Auch Daniel Leese von der Universität Freiburg im Breisgau sieht das so. "Das ist etwas, was man so nicht unbedingt hätte erwarten können. Denn eigentlich war es ja die Grundlage der Partei nach Mao Zedongs Tod gewesen, dass es nie wieder so weit kommen darf, dass ein Individuum über der Partei steht. Aber ganz offensichtlich waren die Fliehkräfte innerhalb der Partei so stark, dass er für sich keine andere Möglichkeit gesehen hat, um auf diesem Wege die Partei zusammenzuhalten."

Die Partei entscheidet

Rund 91 Millionen Mitglieder hat die Kommunistische Partei Chinas nach eigenen Angaben. Eine Mitgliedschaft hilft bei der Karriere, in Staatsunternehmen sowieso aber auch in Privatunternehmen. Doch nur die Besten, Zuverlässigsten und Strebsamsten werden überhaupt zugelassen für das komplizierte Aufnahmeverfahren. Bis zu einer vollwertigen Mitgliedschaft können mehrere Jahre vergehen. Einer, der sich gerade im Aufnahmeprozess befindet, ist der 29-jährige Gao Cong aus der zentralchinesischen Stadt Xi’an. "Bei uns im Nachbarschaftszentrum, in dem ich arbeite, wollen viele von uns jüngeren Leuten Parteimitglied werden. Ich versuche also, noch besser zu sein als die anderen. In mein Motivationsschreiben lasse ich echte Gefühle einfließen. Ich versuche also, ein echter Partei-Enthusiast zu sein. Ich bemühe mich um extra gute Leistung und um Anerkennung durch die Partei-Oberen."

Kritik an der Kommunistischen Partei hört man in China natürlich auch, allerdings will sich kaum jemand offen äußern. Zu groß ist die Angst vor Bestrafung oder Jobverlust. Die beiden Argumente, die man von KP-Kritikerinnen und Kritikern regelmäßig hört, sind: China sei so reich und mächtig geworden - nicht wegen, sondern trotz der Kommunistischen Partei. Und: Das Land China und das chinesische Volk seien nicht gleichzusetzen mit der KP. Die Professorin Feng Jianmei von der Kommunistischen Parteihochschule in Yan’an weißt das empört zurück. "Das Volk und die Geschichte haben es entschieden: Die Kommunistische Partei und das chinesische Volk sind untrennbar. Wenn man glaubt, man könne das chinesische Volk und die Partei getrennt betrachten, dann heißt das, dass man absolut nichts versteht von China."

Kritik an der Partei ist Kritik an China

Auf Kritik an der kommunistischen Einparteiendiktatur und ihrer Politik reagiert die KP immer wieder mit dem Hinweis, man verstehe China nicht. Historiker Daniel Leese von der Universität Freiburg hält das für falsch. "Das ist etwas, was sich die Partei natürlich ganz klar zu Nutze macht: dass jegliche Kritik an der Partei unmittelbar eben Kritik an China, am Staat und am Volk ist. Damit ist man in einem Teufelskreis gefangen, in dem es keinen Grund mehr gibt, über irgendwelche Alternativen nachzudenken, denn die Geschichte hat ihre Erfüllung gefunden."