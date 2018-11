100 Jahre Frauenwahlrecht – und noch viel zu tun

Seit genau 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen. Inzwischen ist das eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem gehen immer noch etwas weniger Frauen als Männer zur Urne. Die Nürnbergerin Annemarie Rufer setzt sich unter anderem dafür ein, dass der Unterschied in der Wahlbeteiligung weiterhin schrumpft. Für ihre jahrzehntelangen Bemühungen um Frauenrechte hat sie das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Kampf um Gleichberechtigung weiterhin wichtig

Zusammen mit dem Verein "Erfolgsfaktor Frau" (efF) fordert Rufer immer wieder Frauen dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Solange in unserer Gesellschaft Frauen nicht den gleichen Stellenwert haben wie Männer, wird das weiterhin wichtig bleiben", sagte sie dem Bayerischen Rundfunk.

"Entsetzt" von bayerischer Regierung

Was hinsichtlich Gleichberechtigung in den vergangenen 100 Jahren passiert ist, sei "gigantisch", so Rufer. Dennoch sei noch "unendlich viel" zu tun, auch im Bereich Wahlen. Vom neuen Bayerischen Landtag zeigt sich die 70-Jährige geradezu entsetzt. Nur gut ein Viertel der Landtagsabgeordneten sind Frauen – und im Kabinett sehen sich vier Ministerinnen neun Ministern gegenüber.

Forderung nach verbindlichen Frauenquoten

"In den Parteien spiegelt sich das, was sich in unserer Gesellschaft spiegelt, dass Frauen noch nicht wirklich dort angekommen sind", sagt Rufer. Sie und ihre Mitstreiterinnen fordern daher sowohl für die Politik als auch für Vorstandsetagen und Aufsichtsräte aller großen deutschen Firmen eine verbindliche Frauenquote.