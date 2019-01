100 Jahre Frauenwahlrecht: Der Weg ist noch weit

Frauen in der Politik sind ganz normal. Die Zeiten, in denen Frauen weder wählen noch sich wählen lassen durften - vergessen. Doch die Feierlaune zum 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts ist für viele Politikerinnen getrübt: Von Parität kann noch keine Rede sein. Und es gibt Rückschläge - im Bundestag etwa sinkt der Frauenanteil seit einigen Jahren wieder. Das gilt auch für den bayerischen Landtag, dort sind es inzwischen 27 Prozent.

Barbara Stamm, bis vor kurzem noch Landtagspräsidentin, geht deshalb mit ihrer Partei CSU hart ins Gericht: Sie trage ganz entscheidend zu der Entwicklung bei und "das darf für die Zukunft nicht so bleiben".

Podiumsdiskussion in Schloss Bellevue

Stamm war in dieser Woche bei einer Podiumsdiskussion im Schloss Bellevue dabei: eine reine Frauenrunde, Hausherr Frank-Walter Steinmeier nahm nach einer Begrüßung Platz im Publikum. Und hörte zu, was seine Frau, Elke Büdenbender, zum Thema Frauenrechte und Gleichberechtigung zu sagen hatte. Sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben, Kinder klischeefrei erziehen, Erfolgsgeschichten erzählen und damit Mut machen.

Im Alltag einer berufstätigen Frau, sagte Büdenbender, helfe auch ein gutes Zeitmanagement: "Ich habe mich immer nur als rennend erlebt: Vom Job nach Hause und so weiter." Die beurlaubte Juristin Büdenbender findet es für Männer und Frauen gleichermaßen wichtig, die Familie gut zu organisieren. Nur wer das Gefühl habe, dass alle in der Familie "gut aufgehoben sind", könne an mehr denken als Job und Familie.