100 Jahre Frauenwahlrecht: Auf dem Land tickte die Uhr anders

Erste Frau im Kreistag in den 60ern

Helena Zahn zog erst in den 60er Jahren als erste Frau in den Kreistag in Sulzbach ein. 40 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts. Das sei damals eine kleine Sensation gewesen, erzählt die 92jährige.

"Das war irgendwie eine Sensation, dass überhaupt die SPD eine Frau reingebracht hat. Aber es waren auch viele da, die gesagt haben, was will denn die im Kreistag.“ Helene Zahn, Zeitzeugin

Als die gelernte Krankenschwester in den 80er Jahren die erste Frauenbeauftragte der Stadt Aschaffenburg wurde, schlug ihr viel Gegenwind entgegen. Viele Frauen seien neidisch und missgünstig gewesen.

Zahn befürwortet ein weiblicheres Parlament

Seitdem habe sich das Frauenbild stark verändert. Frauen seien präsenter in der Gesellschaft, im Berufsleben und in der Politik.

Im Februar möchte die SPD einen Gesetzesentwurf einbringen, der das Parlament um 50% weiblicher macht. Diesen Vorschlag befürwortet Helene Zahn eigentlich, ist sich bei einer Sache aber nicht so ganz sicher:

„Ja, Frauen, die dazu berufen sind – starke Frauen brauchen wir in der Politik. Nicht welche, die nur ja und nein sagen. Aber ich weiß es nicht, ob das überhaupt zustande kommt. 50 zu 50. Da zweifel ich noch." Helene Zahn, Zeitzeugin