100 Jahre Ende Erster Weltkrieg: Großer Gedenkakt in Paris

Rund 60 Staats- und Regierungschefs werden am Vormittag am Pariser Triumphbogen erwartet. Unter den Gästen sind Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. Nach einer militärischen Zeremonie und Musikbeiträgen, wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Rede halten. Erwartet wird, dass er in ihr gleichzeitig den Schrecken des vergangenen Krieges und die Herausforderungen für einen stabilen Frieden in Zukunft thematisieren wird.

Tag des Kriegsendes ist Feiertag

Frankreich hatte im Ersten Weltkrieg rund 1,4 Millionen Soldaten verloren. Die schwersten Schlachten mit unzähligen Toten auch aus Deutschland und vielen anderen Ländern hatten sich in Frankreich zugetragen. Der 11. November, der Tag des Sieges über Deutschland, ist in Frankreich nach wie vor ein Feiertag.

Deutliche Worte zur Gegenwart erwartet

Am Nachmittag wird Merkel mit einer Rede eine dreitägige Friedenskonferenz in Paris eröffnen. Dort werden auch UN-Generalsekretär António Guterres und Macron sprechen. Macron wolle nach dem Weltkriegsgedenken ein Zeichen für die Gegenwart setzen und deutlich vor Nationalismus und Populismus warnen, hieß es aus dem Élyséepalast. Der französische Präsident geht in Europa hart gegen den rechtskonservativen ungarischen Regierungschef Viktor Orban oder den italienischen Lega-Politiker und Innenminister Matteo Salvini vor.

Bewegende Zeremonie in Compiègne

Bereits gestern hatten sich Angela Merkel und Emmanuel Macron zu einem deutsch-französischen Gedenkakt in Compiègne getroffen. An dem Ort, an dem Vertreter des deutschen Reiches am 11. November 1918 den Waffenstillstand unterschrieben hatten.