10 Jahre AfD: Von Euro-Kritik zum Fall für den Verfassungsschutz

Die Kritik am Euro war ihr Kernthema, als sich die Alternative für Deutschland vor zehn Jahren gründete. Namensgebend war ein Zitat der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hatte das EU-Rettungspaket für das durch die Finanzkrise strauchelnde Griechenland als "alternativlos" bezeichnet.

"Unsere wichtigste Wahlhelferin war, natürlich gegen ihre Absicht Angela Merkel, mit ihrer törichten Devise", sagt dazu heute Konrad Adam, Gründungsmitglied der AfD. Politik müsse immer mit Alternativen arbeiten.

Schnelle Erfolge der AfD am Anfang

Adam war neben dem Hamburger Volkswirtschaftsprofessor Bernd Lucke und Frauke Petry einer der drei Bundessprecher der neuen Partei. Ziemlich schnell verbuchte die AfD Erfolge. Ein Jahr nach der Gründung zog sie im Mai 2014 ins Europaparlament ein.

Zur AfD kamen auch viele Überläufer aus anderen Parteien, die sich zum Beispiel von der Merkel-CDU nicht mehr vertreten fühlten. Und Menschen, die Adam damals als "Beifang" bezeichnete, der zurück ins Meer geworfen werden müsse. Um im Bild zu bleiben: In Adams Fall war es dann der Beifang, der den Fischer ins Meer warf. Adam wurde 2015 abgewählt, blieb aber noch jahrelang in der Partei und trat Ende 2020 aus.

Rechtsdrall der AfD und erste Krise

Gestartet als eurokritische, wirtschaftsliberale Partei rückte die AfD im Lauf der Zeit immer weiter nach rechts. Nationalkonservative, rechtspopulistische Stimmen wurden lauter. Die zwei Lager standen sich gegenüber.

Zu einem Höhepunkt des Richtungsstreits kam es auf dem Parteitag im Juli 2015 in Essen, auf dem Gründungsmitglied Bernd Lucke von den Delegierten abgewählt wurde. Lucke verließ daraufhin die Partei, sowie bis Ende Augst rund ein Fünftel der Mitglieder.

Flüchtlingskrise als AfD-Turbo

Den Wiederaufstieg verdankte die AfD der Flüchtlingskrise, so sah es damals Alexander Gauland, der die Krise als "Geschenk" für die AfD bezeichnete. Ab diesem Zeitpunkt trat die AfD noch stärker als migrationskritische, rechtspopulistische Partei auf. Befeuert vor allem in den Landesverbänden im Osten und vom mittlerweile offiziell aufgelösten, völkischen "Flügel", rund um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke.

2017 zog die AfD in den Bundestag ein, da war sie schon in fast allen Landesparlamenten vertreten. Dem internen Kampf der zwei Lager fiel nach Bernd Lucke eine weitere Führungsperson zum Opfer: Bundessprecherin Frauke Petry wurde zuerst von den Delegierten nicht zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gewählt, schmiss dann medienwirksam am Tag nach der Wahl hin und trat aus der Partei aus.

Ex-Parteichef sieht "rechtsextreme Bestrebungen"

Ein paar Jahre später, Anfang 2022, trat dann Jörg Meuthen, der sich mit fast sieben Jahren am längsten an der Spitze gehalten hatte, zurück und gleichzeitig aus der Partei aus. Heute sagt Meuthen, der erst spät damit begann, gegen radikale Kräfte innerhalb der Partei zu kämpfen, und den Flügel offiziell auflösen ließ: "Es gibt für meine Begriffe ganz klar rechtsextreme Bestrebungen in der Partei." Er hätte nicht gedacht, dass der Flügel jemals diese Dominanz erreichen würde. Da habe er sich geirrt: "Wer immer da heute an der Parteispitze herumturnt, er tut es von Höckes Gnaden."

Ganz anders sehen das die aktuellen Chefs, Alice Weidel und Tino Chrupalla. Dem neuen Bundesvorstand gelinge es immer besser, die unterschiedlichen Strömungen zu integrieren, sagt Chrupalla. Er blicke nicht zurück, sondern nach vorne.

Neue Themen: Inflation und Russlandfreundlichkeit

Nach dem Ende der Corona-Pandemie hat die Partei die Inflation als neues Thema ausgemacht, will die wirtschaftlichen und die sozialen Probleme, die durch die stark gestiegenen Preise entstehen, adressieren.

Gleichzeitig schlägt sie auch russlandfreundliche Töne an und positioniert sich gegen Waffenlieferung an die Ukraine. Die AfD sei eine "Friedenspartei", sagt Chrupalla.

Chrupalla: Nichts "Anti-Demokratisches" in der AfD

Dass der Verfassungsschutz die gesamte AfD mittlerweile als rechtsextremen Verdachtsfall beobachtet, sieht der Parteichef nicht als Problem. Die Partei werde sich mit allen juristischen Mitteln gegen die Beobachtung wehren und der Verfassungsschutz könne gern zu den Parteiveranstaltungen kommen. "Er soll sich die AfD genau anschauen, dann wird man sehen, dass es dort nichts Anti-Demokratische gibt", sagt Chrupalla.

Ähnlich sieht es auch Bayerns Landesvorsitzender Stephan Protschka, der seit den Anfängen 2013 bei der AfD ist. Die Partei sei immer noch eine Wirtschaftspartei, sagt Protschka. "Natürlich mit konservativen, leicht nationalen Ansichten, aber das ist ja nichts Schlimmes." Einen Rechtsruck gibt es aus Sicht Protschkas nicht. Für den anstehenden Landtagswahlkampf in Bayern will er neben der Inflationsbekämpfung auch auf die Themen Migration und Bildungspolitik setzen.

AfD derzeit stabil bei 15 Prozent

Beim aktuellen ARD-Deutschlandtrend steht die Partei stabil bei 15 Prozent. In den Ostdeutschen Bundesländern sind die Zustimmungswerte teilweise noch deutlich höher. Dass die AfD im Bundestag sitzt, finden laut Deutschlandtrend aktuell 32 Prozent der Menschen richtig. 2013, im Gründungsjahr, gaben noch 20 Prozent an, dass sie es richtig fänden, wenn die AfD in den Bundestag kommt. Die Zustimmung ist also gestiegen.

Ob es aber für Regierungsbeteiligungen reicht, wie sie die AfD anstrebt, das bezweifelt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Dafür fehle sowohl das Personal wie auch die Mentalität und "die Haltung zu unserem Grundgesetz und vor allem zur pluralen und kompromissorientierten Demokratie". Die AfD hingegen rechnet sich Chancen im Osten aus. 2024 wird in Thüringen, Brandenburg und Sachsen gewählt.