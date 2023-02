1.300 Bauvorhaben: Kritik am Bundesverkehrswegeplan

Der Bundestag beschäftigt sich heute mit der Beschleunigung wichtiger Infrastrukturprojekte. Die Ampel-Koalition will ein Gesetz beschließen, um verwaltungsgerichtliche Verfahren zeitlich zu straffen.

Bei Engpässen beschleunigt planen und bauen

Unterdessen streiten Grüne und FDP weiterhin darüber, welche Projekte – Windräder, Bahnstrecken, Autobahnen – schneller als bisher geplant und gebaut werden sollen. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will, dass wenigstens die dringendsten Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan beschleunigt werden – darunter zahlreiche Straßenbauvorhaben.

Was ist der Bundesverkehrswegeplan?

Aber was ist der Bundesverkehrswegeplan eigentlich? In ihm sind die Verkehrsprojekte festgehalten, die bis zum Jahr 2030 realisiert werden sollen. Bereits 2016 wurde der Plan und die damit verbundenen Ausbaugesetze verabschiedet. Es geht um 1.300 Vorhaben – Sanierungs-, Ausbau-, Neubauprojekte – aus den Bereichen Straße, Schiene und Wasserwege.

Ist diese Verkehrsplanung noch zeitgemäß?

Aber: "Der Bundesverkehrswegeplan, wie wir ihn vorliegen haben, ist nicht mehr zeitgemäß", sagt Urs Maier von gora Verkehrswende, eine Initiative, die sich für klimaneutrale Mobilität einsetzt.

Sein Argument: "Es hat sich etwas Gravierendes verändert. 2016 als der Bundesverkehrswegeplan veröffentlicht wurde, gab es das Klimaschutzgesetz noch nicht.“ Das heißt, die inzwischen aufgestellten Klimaschutzziele spiegeln sich in dem Plan nicht wider, so die Kritiker. Und das hat mit Blick auf den CO2-Ausstoß Folgen, erklärt Maier: "Mit dem Bedarfsplan, wie er vorliegt, ist die Emissionsminderung in der Form nicht zu machen."

Klimaschützer fordern Änderungen

Der Plan muss folglich geändert werden, fordern viele Verkehrsexperten und Klimaschützer. Und die Gelegenheit dafür bietet sich jetzt. Denn zirka alle fünf Jahre kommt der Verkehrswegeplan auf den Prüfstand. Schließlich geht es um viel Geld: rund 270 Milliarden Euro. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Entsprechen die einzelnen Projekte noch dem Bedarf?

Verkehrsminister startet Überprüfung

Das Bundesfernstraßengesetz verpflichtet zur Überprüfung, bestätigt Bundesverkehrsminister Volker Wissing. "Diese Bedarfsplanüberprüfung habe ich veranlasst. Dazu werden entsprechende Gutachten erstellt, Verkehrsprognosen." In diesem Zusammenhang würden auch die aktuellen Klimaschutzziele der Bundesregierung berücksichtigt."

Mehr Geld für Schienenverkehr

Was bei dieser Überprüfung herauskommen muss, ist für Urs Maier von der Initiative Agora Verkehrswende bereits klar: "Im Bundesverkehrswegeplan gibt es ein Übergewicht – auch im finanziellen Umfang – für die Straße. Das müsste anders sein. Es müsste für die Schiene deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt werden." Aktuell fließen noch 49 Prozent der geplanten Investitionen in die Straße, 42 Prozent in die Schiene. Mit der Einführung des Klimaschutzgesetzes fordert er: "Das Ziel muss natürlich ein klimaneutrales Verkehrssystem sein."

Gutachter rechnen mit starkem Verkehrsanstieg

Verkehrsminister Volker Wissing teilt dieses Ziel, aber nicht den Weg dorthin. Laut dem FDP-Politiker wird die Straße trotz Schienenausbau wichtig bleiben. Das zeigten Studien und Prognosen. Gutachter sprechen von einem deutlichen Anstieg des Güterverkehrs. Zwar könne der Gesetzgeber diese Entwicklung ignorieren, "aber er muss wissen, dass er dann damit Staus, Engpässe und Versorgungsprobleme produziert".

Union will keinen Kurswechsel

Wer den Bundesverkehrswegeplan ändern will, braucht Mehrheiten – im Bundestag und Bundesrat. Und dafür sind mitunter die Stimmen der Union nötig. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Bareiß, steht großen Änderungen skeptisch gegenüber: "Man kann immer Veränderungen vornehmen, die einfach gut begründet sind. Aber eine grundsätzliche Revision halte ich für falsch."

Denn: "Die Straßen, die da jetzt drinstehen, sind wirklich dringend notwendig. Die Menschen vor Ort haben sich darauf verlassen, dass es kommt. Der Bedarf ist da, der Wunsch ist da." Durch diese Bauprojekte könnten Staus vermieden werden, was auch ein wichtiger Betrag für den Klimaschutz sei, sagt Bareiß.

Straßenbau verbraucht Ressourcen und bindet Fachkräfte

Die Autorin und Verkehrswende-Aktivistin Katja Diehl hält dagegen ein Festhalten am aktuellen Bundesverkehrswegeplan für einen Fehler. Der Bau von Straßen und insbesondere Autobahnen schade dem Klima, sei Ressourcenverschwendung und binde Fachkräfte, die an anderer Stelle gebraucht würden, kritisiert sie in der ARD. Für Urs Maier von Agora Verkehrswende ist zudem wichtig, welche Signale durch den Verkehrswegeplan gesendet werden. Dieser habe nämlich eine wichtige Lenkungswirkung.

Wer Straßen sät, wird mehr Straßenverkehr ernten?

Aus vielen Studien sei bekannt, dass die Verkehrsinfrastruktur, die gebaut wird, auch den entsprechenden Verkehr nach sich ziehe. "Ganz plakativ: Wer Straßen sät, wird mehr Straßenverkehr ernten", prognostiziert Maier. Deshalb sei es so wichtig, welcher Verkehrsträger künftig ausgebaut werde: "Wer mehr Schienenstrecken baut, wird auch mehr Schienenverkehr haben und der ist klimafreundlicher als der Straßenverkehr."

Viel Zeit für Überzeugungsarbeit bleibt den Kritikern nicht mehr. In den nächsten Monaten soll über mögliche Änderungen am Verkehrswegeplan diskutiert und entschieden werden.