Giftanschlag auf Ex-Doppelagent Skripal Deutschland, Frankreich, USA und Großbritannien fordern Aufklärung von Russland

Die vier Länder haben ein gemeinsames Schreiben verfasst. Darin fordern sie Russland auf, zu allen Fragen bezüglich des Giftanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Stellung zu beziehen. Es soll ein starkes Signal und ein Appell in Richtung Russland sein.

In der Erklärung fordern Deutschland, Frankreich, die USA und Großbritannien Russland auf, im Fall des Giftanschlags gegen Sergej Skripal für Aufklärung zu sorgen. Es handle sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs, heißt es in dem Schreiben. Das Vorgehen verletze eindeutig das Völkerrecht und die Bestimmungen des Chemiewaffen-Übereinkommens. "Es bedroht unser aller Sicherheit", heißt es wörtlich in der Erklärung.

Alle vier Länder einig: Russland höchstwahrscheinlich verantwortlich

Deutschland, Frankreich und die USA teilen die Einschätzung Großbritanniens, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung für den Anschlag auf Skripal und seine Tochter trage, und es "keine plausible alternative Erklärung" gebe. Es sei die erste offensive Anwendung eines solchen Nervengifts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. "Wir rufen Russland auf, zu allen Fragen Stellung zu nehmen", so die Staats- und Regierungschefs in ihrer gemeinsamen Erklärung.

Skripal und Tochter weiter im Krankenhaus

Am 4. März waren Skripal und seine Tochter im englischen Salisbury bewusstlos aufgefunden worden. Letzten Angaben zufolge befinden sich beide weiter in einem kritischen Gesundheitszustand.