Elektro-Rennwagen Deutsche Autohersteller entdecken Formel E

Bei den Premiumherstellern fährt Audi seit längerem auf Platz drei, hinter Mercedes und BMW. Doch in einem Punkt hat Audi die Nase vorn, bei der Formel E. Das Team Audi Sport ABT Schaeffler feierte in Berlin am Wochenende einen Doppelsieg. Doch die Konkurrenz dürfte bald härter werden.

Von: Gabriel Wirth