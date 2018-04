Kritik an der Menschenrechtssituation Deutliche Worte: Der Türkei-Bericht der EU-Kommission

Dieses Papier dürfte Erdogan gar nicht gefallen: Die Türkei müsse den "Negativtrend beim Rechtsstaat" umkehren, heißt es etwa in dem Text, den die EU-Kommission am Nachmittag veröffentlicht und der dem ARD-Studio Brüssel vorliegt. Derzeit entferne sich die Türkei "in großen Schritten" von der EU, heißt es weiter.

Von: Kai Küstner