Aktion "Demokratie find' ich gut" Flagge zeigen gegen Populismus und Antisemitismus

Die bayernweite Aktion "Demokratie - find' ich gut" soll in erster Linie das Engagement für Demokratie stärken, sagt Heinrich Bedford-Strohm, Sprecher des Bayerischen Bündnisses für Toleranz und evangelischer Landesbischof.

"Die Antisemitismusfrage kommt neu auf den Tisch, trauriger Weise neu auf den Tisch. Wir haben kaum eine Woche in der nicht antisemitische Ausfälle berichtet werden. Da müssen wir klar Flagge zeigen. Und natürlich ist auch der neue Rechtspopulismus in Deutschland und Europa ein Thema, wenn da etwa aus den Reihen der AfD eine erinnerungspolitische Wende gefordert wird ." Evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm

Zusammenschluss von 70 Organisationen

70 Organisationen haben sich beim Bayerischen Bündnis für Toleranz zusammengeschlossen, von A wie "Akademie für Politische Bildung Tutzing" bis zur "Stiftung Weiße Rose". Bedford-Strohm nennt das Bündnis eine Erfolgsgeschichte.

"Denn es ist von unschätzbarem Wert, dass sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen gemeinsam verpflichten, für die Demokratie einzustehen. Ich bin ungeheuer dankbar, dass dies so breit in der Gesellschaft verwurzelt ist." Heinrich Bedford-Strohm, Sprecher des Bayerischen Bündnisses für Toleranz

Bürger: "Wir müssen für Demokratie kämpfen"

Und tatsächlich sind die Gefahren für die Demokratie ein Thema in der Bevölkerung, so zumindest der Eindruck einer Umfrage in München:

"Ich glaube, wir müssten mehr kämpfen, weil es ist so eine gewisse Bequemlichkeit. Ich kann wählen gehen, aber ich habe jetzt keine Lust. Woanders sterben Menschen dafür, dass sie Wahlrecht haben können." Passantin

"Die Demokratie scheint stärker gefährdet zu sein, als man lange sich vorstellen konnte." Passant

"Ich denke, der aufgeklärte Deutsche sollte ein vernünftiges Demokratieverständnis haben, sein Wahlrecht wahrnehmen und versuchen, nicht mit den Populisten mitzuschwimmen." Passant

Demokratie ist mehr als Wahlen

Bei der Aktion soll deutlich werden, dass sich Demokratie nicht darin erschöpft, dass die Mehrheit entscheidet. Vielmehr sind Menschenrechte, Minderheitenschutz, Gewaltenteilung und Pluralismus grundlegende Pfeiler der Demokratie. Auf der Homepage www.demokratiefindichgut.de finden sich Videoclips von Menschen der Bündnisorganisationen, die in einem kurzen Statement mitteilen, warum Demokratie gut ist und warum sie sich persönlich dafür engagieren.

Demokratie - anstrengend, aber genial

Darunter sind die Oberbürgermeister von Augsburg und Nürnberg. "Demokratie ist anstrengend", sagt Kurz Gribl. "Trotzdem", so Ulrich Maly, "eine genialste Erfindung in der Menschheitsgeschichte".

Aber auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, begründet, warum für sie Demokratie wichtig ist.

"Weil ich mich gut erinnern kann, wie ein Land ohne Leben und Demokratie aussieht." Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Demokratiebus macht in 15 Städten Halt

Die Aktion "Demokratie - find' ich gut" will nicht nur medial auftreten, sondern vor allem auch vor Ort präsent sein, wie bei den Maikundgebungen der Gewerkschaften, dem Aktionstag der Landjugendverbände oder der bayernweiten Langen Nacht der Demokratie. Im Juli und im September wird ein Demokratiebus in 15 bayerischen Städten Halt machen, um vor Ort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.