Söder verleiht Christophorus-Medaillen Das sind die bayerischen Lebensretter

Sie sind in brennende Häuser gegangen, in Seen und Flüsse gesprungen oder haben Bahngleise betreten – um anderen Menschen das Leben zu retten. Für diese Leistung hat Ministerpräsident Markus Söder 99 Menschen ausgezeichnet.

Von: Johanna Kempter