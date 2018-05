Angespanntes Verhältnis CSU und Kirche nach der Kreuz-Debatte

Die CSU und die Kirchen – vor allem die katholische, das gehört zusammen wie weiß und blau, wie Knödel und Schweinsbraten, wie Franz und Joseph – sollte man meinen. Doch längst vorbei die Tage, in denen klar war, welche Partei die Katholiken im Freistaat wählen. Kein Wunder, meint der ehemalige Kultusminister und langjährige CSU-Politiker Hans Maier, denn vom C in ihrem Namen entferne sich die Partei zusehends, eine Tatsache, über die sich der CSU-Politiker, der selbst über ein Jahrzehnt an der Spitze des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken saß, immer wieder ärgert.

"Es ist kein Zufall, dass immer wieder die Frage gestellt wird: Ja, können sich denn Parteien zurecht christlich nennen? Dann müssen sie auch an christlichen Maßstäben, an den Zehn Geboten gemessen werden. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt: Man muss dann auch eine „christliche“ Politik betreiben, zumindest im Hinblick auf den Sozialstaat, das Asylrecht, die Familien, den Familiennachzug. Und da sind wir mitten in der gegenwärtigen Debatte: Wenn man den Familiennachzug oder vielmehr sein Ausbleiben zu einer Grundsatzforderung für die Regierungsbildung macht, ist man im Widerspruch zu allem, was die Geschichte der Unionsparteien seit 1945 geprägt hat." Hans Maier, CSU

Will Markus Söder mit seiner Kreuzesinitiative genau darüber hinwegtäuschen? Ein christliches Trostpflaster für immer unchristlichere Politik? Es gehe um ein sichtbares Zeichen bayerischer Identität, sagt der Ministerpräsident.

Kritik von vielen Seiten

Einen plumpen Versuch der Rückgewinnung christlich-konservativer Wählerstimmen wittern seine Kritiker. Politische Instrumentalisierung bemängeln der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Ausgerechnet Kabarettist Bruno Jonas, immerhin selbst schon Leidtragender der engen Verquickung von Kirche und Politik – Hashtag Anzeige wegen Gotteslästerung – wirft sich für Markus Söder in die Bresche.

"Ich seh überhaupt nicht, wie das ein Missbrauch war. Wo samma denn eigentlich. Wir leben in Bayern, natürlich ist Bayern christlich geprägt, seit den irischen Mönchen, die Bayern christianisiert haben, seit Korbinian und Emmeram und wie heißen diese ganzen. Natürlich gibt es Missbräuche des Christentums, aber das greift ja das Ideal noch nicht an. Man kann ja dem Söder nicht vorwerfen, dass er sich wie ein Politiker verhält, der bald eine Wahl hat und da zielt eben all sein Handeln auf Machterhalt." Bruno Jonas, Kabarettist

Ex-Kultusminister Maier zum Auseinanderdriften von Kirche und CSU

Auf die Unterstützung der Kirchen aber kann er dabei nicht selbstverständlich zählen, zumindest nicht, wenn er sich an politische Ziele wie eine Flüchtlingsobergrenze klammert, sagt der Katholik und Ex-Kultusminister Hans Maier. Dafür hätten sich CSU und katholische Kirche im Laufe der Jahrzehnte einfach zu weit auseinanderdividiert.

"Lange Zeit waren ja auch Geistliche führend in der Partei. Ich hab ein München noch den letzten politischen Prälaten erlebt, Georg Meixner, der die CSU-Fraktion im Landtag geführt hat, aber das fiel mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil dahin, denn seitdem hat die katholische Kirche ganz bewusst das klerikale Element aus der Politik zurückgezogen." Hans Maier, Ex-Kultusminister

Vorbei die Zeiten priesterlicher Wahlempfehlungen im Sinne der CSU. Aber auch die Zeiten, in denen die CSU traditionell als Sprachrohr die kirchliche Position gestützt und geschützt hat, das zeigt sich zum Beispiel am immer wieder aufflammenden Streit ums Kirchenasyl. Darüber kann auch kein noch so großes Wandkreuz hinwegtäuschen.

Maier: "vermisse in der heutigen CSU das Problembewusstsein"

Ist es am Ende gar endgültig aus mit dieser wunderbaren Freundschaft? Das wiederum glaubt Ex-Kultusminister Hans Maier nicht. Im Gegenteil: Er ist der Meinung: Ohne christliche Werte, keine CSU.

"Wenn heute der Ruf ertönt nach Wertevermittlung, dann frag ich mich, was für Werte? Natürlich die Menschenrechte, aber die sind nicht denkbar ohne das christliche Menschenbild. Und natürlich die Aufklärung, aber die ist nicht möglich ohne die Zweiteilung von Bibel und Theologie, die wir haben. Das ist was Bleibendes. Und da vermisse ich in der heutigen CSU das Problembewusstsein. Das hatte Strauss noch, das hatte Goppel noch, mit denen ich manchmal gestritten habe, aber die hatten noch ein breites Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten. Während ich bei den heutigen, vor allem den jüngeren CSU-Stimmen, diese Breite und Sensibilität vermisse." Hans Maier, ehemaliger Kultusminister

Bruno Jonas für strikte Trennung von Staat und Kirche

Für den Geschmack von Kabarettist Bruno Jonas ist das Verhältnis von Kirchen und CSU im Grunde noch immer viel zu gut. Denn die Gesellschaft wird immer säkularer und sie wird pluraler – religiös, kulturell, ethnisch. Da wäre eine strikte Trennung von Staat und Kirche angemessener, so Jonas, auch wenn das genau genommen das Ende einer christlichen Partei wie der CSU bedeuten würde.