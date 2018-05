Umworben und hofiert CSU und AfD entdecken die Russlanddeutschen

Fast zweieinhalb Millionen Russlanddeutsche leben in Deutschland, 450 000 davon in Bayern. Die meisten waren jahrelang treue Unions-Wähler. Bis die AfD die politische Bühne betrat und sich die Unzufriedenheit dieser Volksgruppe zu Nutze machte. Der bayerische Ministerpräsident Söder will jetzt gegensteuern und die Russlanddeutschen als Wähler zurückgewinnen.

Von: Eleonore Birkenstock und Susanne Betz