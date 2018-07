Der BayernTrend und die Folgen CSU-Umfragetief: Seehofer und Söder appellieren an Zusammenhalt

CSU Chef Seehofer reagiert gelassen auf schlechte Werte und will am Kurs festhalten. Er attackiert auch Kritiker, die ihm eine unchristliche Abschiebepraxis vorwerfen. Und: Genau wie Ministerpräsident Söder tritt Seehofer nun für mehr Sachlichkeit und Zusammenhalt ein.

CSU Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer gab sich trotz der schlechten Umfragewerte gelassen: "Wir werden viel arbeiten müssen in den nächsten Wochen, aber wir werden uns wieder nach oben arbeiten. Das wird stattfinden", sagte er bei einem Termin in München.

Seehofer: Keine Korrekturen

Er machte aber auch deutlich, dass er keine Korrekturen vornehmen wolle. Kurs und Wort halten mit einem vernünftigen, sachlichen Ton - das sei das Ziel, so Seehofer, und nahm auch Bezug auf eine AfD-Wahlwerbung: "Denn ich möchte keine Plakate mehr erleben, wie im letzten Wahlkampf: 'Wir setzen das um, was die CSU verspricht.'"

Seehofer aber auch Söder appellieren an Geschlossenheit

Seehofer vermied Schuldzuweisungen. Vielmehr appellierte er an seine Partei, die Auseinandersetzung um Kurs und Stil zu beenden: "Ich mache jetzt keine Zuweisungen. Ich bin Parteivorsitzender und möchte, dass die Familie zusammenhält."

Auch Ministerpräsident Markus Söder rief zur Mäßigung auf. Bei einer Veranstaltung in Coburg sagte er, jeder solle seine Worte wägen. Und jeder solle sich einen Teil um den Zusammenhalt Bayerns bemühen. "Ich tue das".

War Scherz mit 69 abgeschobenen Afghanen ein Fehler?

Seehofer wie Söder haben in den vergangenen Tagen selbst viel dazu beigetragen, dass jetzt über Stilfragen diskutiert wird. Söder hatte vom "Asyltourismus" gesprochen, Seehofer Scherze mit 69 abgeschobenen Afghanen gemacht.

Einen Grund dies zu bedauern sah der Innenminister heute nicht. Er gab den Medien Schuld. Sein Scherz sei aus dem Zusammenhang gerissen, sagte er und zog ein Papier aus seinem Sakko um dann zu erklären: "Ich habe mir mal eine Abschrift machen lassen, von dem was ich gesagt habe und aus der Antwort ist dieser Satz herausgezogen worden."

Führende CSU Politiker fordern Rückkehr zur Sachpolitik

In der CSU sehen aber etliche, dass der Streit zwischen Berlin und München, zwischen Seehofer und Merkel und die Sticheleien zwischen Seehofer und Söder geschadet haben.

Fraktionschef Thomas Kreuzer kritisierte erneut auch die Aussagen der letzten Tage und meinte: "In einer solchen Diskussion gibt’s natürlich auch Äußerungen, die nicht glücklich sind und die man besser nicht gemacht hätte. Ich kann aber die CSU nur dringend warnen, das weiter zu diskutieren."

CSU sieht Kampagne gegen sich laufen

Doch die CSU sieht sich auch als Opfer einer Kampagne. Generalsekretär Markus Blume betonte, dass man das nicht länger hinnehmen werde: "Es geht um Hetze von links. Es ist eine Beleidigung derjenigen, die für die CSU Verantwortung tragen. Es ist eine unsägliche Diffamierung."

Die Kritik kommt aber auch aus den Kirchen. So klagte Kardinal Reinhard Marx bei einem Sommerempfang über wachsende Abgrenzung. Die CSU will er damit aber nicht gemeint haben als er sagte: "Mir macht das schon Sorge, wenn ich sehe, dass die Abgrenzung, der Nationalismus stärker wird. Das unterstelle ich keiner im bayerischen Landtag vertretenen Partei."

Seehofer attackiert Kritiker seiner Abschiebepolitik

Horst Seehofer aber ging heute in die Offensive. Was er mache sei nicht unchristlich, sagte der Minister und stellte die Frage: "Ist die Abschiebung von Gefährdern und Straftätern unchristlich? Die Frage möchte ich mal öffentlich beantwortet haben."

Er, so Seehofer, habe sich mal die vorletzte Liste der Abgeschoben angeschaut. Ergebnis: Schwere Körperverletzung, Körperverletzung, Vergewaltigung. "Ist die Abschiebung solcher Menschen unchristlich?", fragt Seehofer erneut.

Mit Landesthemen aus dem Umfragekeller

Aus dem Umfragetief wollen Seehofer und seine CSU nun dadurch kommen, dass sie die aus ihrer Sicht hervorragende Lage des Freistaats herausstellen, über die vielen Arbeitsplätze oder die boomende Wirtschaft reden. Da waren sich Seehofer und Söder diesmal einig. So meinte Söder: "Wir entscheiden jetzt einfach, in Bayern landespolitisch stärker zu werden. Die Themen in den Vordergrund zu setzen, die Bayern bewegen."

Und Seehofer erklärte: "Jetzt kommt es darauf an, die gute Lage den Menschen rüberzubringen und auch die Zukunftsprojekte den Menschen zu vermitteln." So empfahl es auch Fraktionschef Kreuzer. Er will weniger über die Asylpolitik, sondern über andere Themen reden. Dann, so Kreuzer, könne auch wieder Vertrauen zurückgewonnen werden.