Nach Bürgerprotesten in Bayern CSU will eigenes Polizeiaufgabengesetz entschärfen

Die CSU-Fraktion im Landtag will die von ihr geplante Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes (PAG) verändern. Während die Opposition deshalb von "Zurückrudern" spricht, bezeichnet die CSU die neue Version als "Klarstellung".

Bei Überwachungskameras soll die umstrittene Gesichtserkennung nun doch nicht erlaubt sein. Nur Gegenstände - wie Waffen oder große Taschen - dürfen von der speziellen Computer-Software identifiziert werden. Außerdem müssen Polizisten bei Einsätzen in privaten Wohnungen die Voraufzeichnungsfunktion an ihren Bodycams ausschalten.

DNA-Analyse nur unter bestimmten Voraussetzungen

Eine weitere wichtige Änderung gibt es beim Thema DNA-Analyse: Es dürfen keine höchstpersönlichen Eigenschaften des Menschen wie Erbkrankheiten oder etwa Talente und Fähigkeiten analysiert werden; die DNA-Analyse beschränkt sich vielmehr auf zwei Fälle, erklärt der Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer:

"Erstens dürfen wir die DNA hinsichtlich der Identifizierung der Person benutzen. Und zweiten: Wenn die Person nicht da ist, wir aber eindeutige Materialen gefunden haben wie etwa eine Bombenwerkstatt, dürfen wir zur Fahndung analysieren, welche Haarfarbe, welche Hautfarbe, welches Alter die betreffende Person hat – und welche Herkunft." Landespolizeipräsident Schmidbauer

Die CSU will die Änderungen aber nicht als Korrekturen verstanden wissen, sondern als Klarstellungen. So betont es die CSU-Abgeordnete Petra Guttenberger im Verfassungsausschuss. Das Gesetz sei vorher verfassungsgemäß gewesen und sei es jetzt auch. Jetzt aber sei es besser, meint Guttenberger, weil man "konkretisiert" und die "Befürchtungen mancher Bevölkerungsteile" aufzunehmen versucht habe.

Den von der Opposition scharf kritisierten Begriff der drohenden Gefahr verteidigt Guttenberger: Es werde in der Öffentlichkeit immer so dargestellt, als würde man plötzlich anhaltlos analysieren können. Aber so sei es eben genau nicht: "Die drohende Gefahr ist nicht aus der Luft gegriffen, es gibt hier ganz klare Vorgaben."

Warnungen der Opposition

Und die gehen zurück auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, um präventiv eingreifen zu können und nicht erst abwarten zu müssen bis ein Anschlag begangen wurde, sagt Guttenberger.

Die Opposition hingegen warnt: Die sogenannte "drohende Gefahr" dürfe nur im Kampf gegen den Terror gelten, nicht für die allgemeine Kriminalität. Da sind sich Florian Streibl von den Freien Wählern und Katharina Schulze von den Grünen einig. Schulze meint: Das Bundesverfassungsgericht habe den Bereich zur Terrorismusabwehr zum Schutz überragend wichtiger Rechtsgüter angesiedelt; die CSU mache ihn aber im PAG zum Begriff der allgemeinen Gefahrenabwehr – und damit treffe er alle Bürger. Streibl ergänzt: "Dass man das Ganze jetzt ausweitet auf jedermann, macht einem Angst. Und das geht weit darüber hinaus, was der Staat braucht und was der Staat verträgt."

Schulze: "Machen Sie halt nicht so sinnlose Gesetze!"

Mit Vehemenz wehrt sich die Opposition außerdem gegen den Vorwurf der CSU, sie würde bei Demos gegen das PAG gemeinsame Sache mit Linksextremisten machen. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag hatte die CSU ins Plenum eingebracht. Katharina Schulze von den Grünen sagte bei der Debatte im Plenum an die CSU gerichtet:

"Warum regen Sie sich auf, dass Menschen ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit hernehmen und auf die Straße gehen? Es stört Sie halt, weil Sie gegen ein Gesetz von Ihnen auf die Straße gehen. Aber dann bringen Sie halt nicht so sinnlose Gesetze ein, dann muss man auch nicht dagegen demonstrieren." Katharina Schulze, Grüne

Mehrere Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen haben bereits angekündigt, gegen das neue Polizeiaufgabengesetz zu klagen oder eine Klage zu prüfen – darunter die bayerische SPD und die Grünen sowie die FDP im Bund. Der Landtag wird am 15. Mai abschließend im Plenum über die Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes beraten und mit Mehrheit der CSU wohl auch beschließen.